Названы самые опасные для туристов в пандемию коронавируса страны

Специалисты институт Роберта Коха (RKI) в Германии проанализировали данные о количестве заражённых COVID-19 туристов из ФРГ и составили список самых опасных направлений.

По данным RKI, за последний месяц в Германии коронавирусом заразились 87 572 человека, из которых 26 218 пациентов назвали в качестве места инфицирования другие страны, передаёт РИА Новости.

При этом большинство заражений зафиксировано в балканских странах. Чаще всего в качестве страны инфицирования фигурирует указывали Турцию (6 087 заболевших туристов из ФРГ). На втором место Косово (5 700 заболевших), на третьем – Хорватия (2 500). Кроме того, в топ-5 этого антирейтинга Греция и Италия.

В целом, как уточнили в RKI, доля зарегистрированных новых случаев заражения, произошедших за рубежом, в последние недели снизилась до 17%. Две недели назад этот показатель составлял еще 27%.

Между тем эксперты института отметили, что не уточняли сведения о целях поездок: то есть причиной визитов за границу может быть не только отдых, но и командировки или встречи с родственниками.

