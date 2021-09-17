Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста накануне

Мировые цены на нефть утром 17 сентября коррекционно снижаются после роста в общей сложности на 3-4% за предыдущие четыре дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в ноябре снижалась на 0,22%, до $75,5 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,17%, опустившись до отметки $72,44 за баррель.

По сообщению аналитиков, в ходе торгов в пятницу на рынке нефти наблюдается коррекционное снижение цен после роста четырех торговых сессий подряд. За неделю нефть сорта Brent в общей сложности прибавила в цене 3,7%, а WTI – 4%. Подорожанию сырья способствовал ряд факторов, главными из которых являются последствия ураганов «Ида» и «Николас».

Также на рынке существует дефицит предложений из-за действующих ограничений добычи ОПЕК+, считают аналитики Commerzbank. Участники рынка все еще опасаются перебоев поставок из Мексиканского залива, где после урагана «Ида» еще не полностью восстановились добывающие мощности. Эксперты Commerzbank прогнозируют, что сложная рыночная ситуация сохранится до конца текущего года, несмотря на запланированное увеличение добычи со стороны ОПЕК+.

