Новая стратегия Минфина и ЦБ: много «зелени» из ничего

В развитии российской финансовой системы могут появиться новые векторы — Минфин и Центробанк разработали Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Как отмечается в сообщении на сайте финансового ведомства, работа над документом впервые велась в тесном партнёрстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Документ еще не утвержден, он находится на общественном обсуждении, но эксперты уже успели сделать первые выводы по поводу того, чего ожидать от новой стратегии.

Как отмечает экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец, в целом, стратегия весьма «верхнеуровневая» — она не уходит в детали, а только задает основные направления, что традиционно для таких документов.

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«Все они укладываются в уже существующую повестку, которая задана стремлением России развиваться в ногу с эволюцией мировых финансовых рынков», — констатирует Донец. В качестве основных трендов этой эволюции она называет ответственное инвестирование, цифровизацию, изменение архитектуры платежных систем и цифровые активы, прямой доступ частных клиентов на рынок, размывание границ между разными участниками и секторами финрынка, необходимость проактивного регулирования.

Однако, по мнению кандидата экономических наук, доцента экономического факультета РУДН Оксаны Карпенко, в сравнении с другим документом — «Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» (ОНРФР), нынешняя Стратегия содержит больше конкретики.

Цифровая эра не просто грядет. Она уже здесь

«В предложенной Стратегии более четко обозначены основные направления развития современных технологий на финансовом рынке — такие как использование искусственного интеллекта и технологий “Интернета вещей”», — поясняет Карпенко.

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров обращает внимание на обозначенное в планах ЦБ развитие технологий для коммуникаций с гражданами и бизнесом. Это означает, по его мнению, что все большее количество типовых вопросов, обращений, заявок и т.д. будут получать автоматизированные ответы от чат-ботов, а значит участие менеджеров и консультантов в этом процессе (и в финансовой сфере в целом) сократится. Ставка на технологичность, которую делают сегодня банки, инвестиционные другие финансовые компании по всему миру, сыграет на руку и гражданам, и бизнесу, который получит более широкие возможности для взаимодействия с банками, и регулятору, который будет получать больше информации о транзакциях. В том числе — благодаря цифровому рублю.

Предположение Сидорова поддерживает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Цифровизация финансовых потоков, транзакций и т.д. сделает процессы бизнеса, расходы и доходы граждан более прозрачными для государства, сократит объем не учитываемых теневых оборотов в экономике, уверен он.

Участники финансового рынка получат повестку. Зеленую

Еще один любопытный аспект нового совместного проекта Минфина и ЦБ — повышенное внимание к «зеленой повестке». В пояснительной записке к документу, размещенному для обсуждения, отмечается: «В проекте уделено внимание особенностям формирования финансовых рынков с учетом переориентации потоков капитала на финансирование устойчивого экологического, социального и экономического развития страны, а также процессам глобализации, регионального сотрудничества и интеграции как фактора обеспечения стабильности и развития стран в современном мире».

Разворот в сторону ESG повестки — очень своевременный шаг, полагают эксперты. Артем Деев, в частности, отмечает: применительно к финансовой сфере ESG означает, что банки и инвестиционные фонды при работе с компаниями-заемщиками начнут оценивать их перспективы с точки зрения влияния на окружающую среду и только потом учитывать показатели прибыли, выручки и прочие финансовые аспекты.

«В последние годы финансовые структуры в США и Европе охотно кредитуют и инвестируют средства в проекты ВИЭ, а производителям традиционных источников энергии деньги выделяются с большими проблемами, — отмечает Деев. — Именно поэтому в нефтяной и газодобывающей промышленности США и других развитых стран в последний год возникла проблема недоинвестирования. Компании не выполняют планы по разведке новых ресурсов и наращиванию объемов производства, потому что у них не хватает для этого собственных оборотных средств и инвестиций. В частности, это станет одной из причин дефицита энергоресурсов в следующем году, о чем уже заявляли МЭА и ОПЕК», — поясняет эксперт.

Что касается российских нефтяников и газовиков, то им вряд ли в ближайшее время грозят проблемы в отношениях с финансовыми структурами. И тем не менее многие — в частности, «Лукойл», «Газпромнефть» - уже сами сообщают о достаточно четких целях по снижению углеродного следа. И здесь важно то, что Россия в кои-то веки не будет пытаться запрыгнуть в уходящий поезд мирового тренда, а, по сути, начнет работу еще до его отправления.

По словам Софьи Донец, ESG повестка сейчас в фокусе внимания мировых рынков. Причем, для большинства стран это пока начальный этап, когда еще нет отработанных единых подходов и best practice, а общие понятия, правила игры и долгосрочные цели только формируются.

«Тем более интересно, что Россия вступит на это поле уже сейчас — то есть, сможет поучаствовать в формировании правил игры и подходов, а не будет только встраиваться в уже готовые процессы, как это было раньше с большинством процессов в финансовом мире, — считает Донец. — На мой взгляд, это хорошая иллюстрация прогресса, которого Банк России и Россия в целом добились в сфере финансового регулирования», — констатирует она, указывая на то, что в плане доступности финансовых услуг, цифровизации и регулирования российская финансовая система имеет очень хорошие конкурентные позиции.

«Наша зеленая повестка пока отстает от Европы, и учитывая роль России как крупного сырьевого экспортера, здесь нельзя упускать время — подстройка не будет простой, поэтому лучше начать раньше», — резюмирует эксперт.

Для бизнеса и для людей

Новая стратегия учитывает не только глобальные тенденции, но и реальные запросы экономики. Правительство и эксперты уже неоднократно отмечали, что для обеспечения ощутимого роста ВВП нужно расширять возможности привлечения капитала в различные проекты. О том, что венчурное инвестирование в стране до сих пор находится чуть ли не в зачаточном состоянии, еще зимой этого года Владимиру Путину докладывал председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин. Президент тогда ответил, что не было в России раньше такой традиции — венчурного финансирования. И теперь, видимо, Минфин и ЦБ решили восполнить этот пробел.

Как отмечает Оксана Карпенко, в отличие от ОНРФР, ориентированного исключительно на долгосрочные финансовые ресурсы, Стратегия делает акцент на долевом и смешанном (гибридном) финансировании бизнеса и признает необходимость содействия росту доступности венчурного финансирования и краудфандинга для малых инновационных предприятий.

«В целом Стратегия развития финансового рынка до 2030 года отличается своей новизной и инновационностью, предлагает внедрение множества технологий, являющихся наиболее востребованными на мировых финансовых рынках, а также переходом от традиционных источников привлечения финансирования, таких как банковского и акционерное к гибридным формам, характерным для цифровой экономики», — отмечает Карпенко.

Надо отметить, что при всей прогрессивности идей авторы Стратегии не забывают о том, что россияне далеко не слишком продвинуты в финансах, и их стремлением заработать на новых продуктах могут воспользоваться нечистые на руку граждане.

«Основные риски, отраженные в Стратегии, - это риски финансовой безопасности потребителей финансовых услуг: кибер-безопасность, противодействие мошенникам и недобросовестным практикам. Без такой безопасности не будет доверия к финансовой системе, а значит не будет развития, не будет стабильности», — поясняет Софья Донец.

Спасать граждан авторы проекта намерены не только работой «сверху», но и через финансовое просвещение населения. Соответствующие программы уже готовятся — в том числе для школ. Остается надеяться, что пока подрастает молодое, финансово-продвинутое поколение, люди постарше не набьют себе слишком много шишек с инновационными продуктами.