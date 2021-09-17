«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» возвращается на сцену Театра МДМ всего на неделю

Комедия «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» прошла путь от лондонского паба до премьеры на Вест-Энде и Бродвее. В Москве спектакль успел побить рекорды по популярности, покорив сердца более 300 000 зрителей! Но театральная компания «Бродвей Москва» не останавливается на достигнутом: беспрецедентно смешной спектакль с лучшими российскими комедийными артистами - настоящими мастерами театральной клоунады с 21 по 26 сентября будет показан в Театре МДМ, а после отправится в Санкт-Петербург, чтобы представить 7 спектаклей во Дворце искусств Ленинградской области (бывшем ДК им. Горького).

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — это динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады без правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить декорации и обращаются к публике, ломая четвертую стену.

В центре сюжета – труппа артистов-любителей, в которой каждый мнит себя звездой и профессионалом. Вы увидите, как группа самонадеянных энтузиастов из «Общества любителей театра» Политехнического университета города Корнли пытается сыграть премьеру самой амбициозной постановки в своей жизни — «Убийство в поместье Хэвершем», и что из этого выходит.

Вас ждет несерьезный, но очень правдивый рассказ о театральной кухне. Авторы собрали все мыслимые и немыслимые накладки, ляпы и казусы, которые ежедневно случаются в театре (не только в любительском): актеры забывают реплики и пропускают свои выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс. Зрителям предстоит не только стать свидетелями (и немного участниками) творящейся вакханалии, но и узнать, смогут ли горе-актеры доиграть шоу до конца.

Каждый спектакль – настоящий сеанс смехотерапии, который спасает от рутины и неопределенности нашей жизни и надолго заряжает отличным настроением!

Для зрителей от 14 до 22 лет спектакль доступен абсолютно бесплатно в рамках программы «Пушкинская карта».

Билеты - на официальном сайте постановки netak.show