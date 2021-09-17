Путин подписал указ о выплатах блокадникам и защитникам Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

«Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», – говорится в указе президента.