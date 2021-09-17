Регулятор призвал российские банки к перезагрузке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XVIII Международном банковском форуме, призвала банковский сектор не отставать от экономических, технологических и экологических трендов, а также провести «поведенческую перезагрузку» и завоевывать доверие клиентов. Полный текст ее выступления опубликован на сайте ЦБ.

«Модернизация экономики, технологическая и экологическая трансформация — это больше не те вопросы, которые можно отложить на более благополучные времена и считать, что можно ими заняться чуть позже, а сейчас есть текущая бизнес-модель, и она работает и будет работать дальше. Действовать нужно сейчас. И банковский сектор, как основной источник финансирования на российском финансовом рынке, должен играть здесь ведущую роль», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что банки должны активнее включаться в проекты, которые будут способствовать долгосрочному экономическому росту, повышению производительности и развитию человеческого капитала. Так, например, снижение климатических рисков и обеспечение энергоперехода — сверхамбициозные задачи для российской экономики, и для их решения требуется не только работа правительства, но и «активная и ответственная позиция бизнеса и банков». Банк России, по ее словам, сейчас прорабатывает формулу взаимодействия, которая поможет решить задачу энергоперехода и станет новой точкой роста для банков и для экономики в целом.

Другим важным направлением для развития банковского сектора Набиуллина назвала «ответственное и честное, во всех смыслах этого слова, ведение бизнеса». Она призвала банки прекратить вводить заемщиков в заблуждение, скрывать от них информацию об условиях продуктов, о реальном размере кредитов, не навязывать дополнительные условия и не продвигать сложные решения для неквалифицированных клиентов.

Как писал Expert.ru, перед регулятором не стоит сверхзадача сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег. По мнению Набиуллиной, люди сами постепенно оценят его плюсы. Использование цифрового рубля будет выгодно простым гражданам из-за постоянной доступности к кошельку вне зависимости от банка, где открыт счет. Кроме того, по словам главы ЦБ, будут установлены более привлекательные тарифы на уровне Системы быстрых платежей. Нынешний уровень технологий позволяет уменьшать транзакционные издержки, отметила Набиуллина.

