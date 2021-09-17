Энергетическое ралли подхлестнуло рубль

Утро пятницы, 17 сентября, для российской валюты началось со снижения. Главной причиной минуса стала коррекция в сырьевом сегменте, где цены на нефть опускаются после взлета с начала недели на более чем 4%. Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 0,34%, до 75,41 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь снизились на 0,33%, до 72,37 доллара за баррель. В этой ситуации рубль на открытии сразу опустился к доллару на 9,5 коп., до 72,595 руб./долл. К евро он снизился на 5,5 коп., до 85,455 руб./евро.
Впрочем, стоит напомнить, что уже в четверг торги в валютной секции Мосбиржи для рубля проходили в негативном ключе для «россиянина», хотя он к вечеру еще удерживался от заметного снижения по отношению к евро. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,52 руб., что на 24 коп. дороже, чем было сутками ранее. Евро в это же время стоил 85,32 руб., что всего на 5,5 коп. дешевле чем при закрытии среды.
Объяснение этому достаточно простое: рубль отыгрывал динамику основных резервных мировых валют. Пара евро-доллар снижалась в четверг на Forex, так как игроки перешли в режим ожидания очередного заседания ФРС, которое запланировано на 21-22 сентября. Кроме того, рынки отыгрывали последние данные по макроэкономической статистике США, которые превзошли прогнозы экспертов. Эти же факторы будут влиять на ситуацию и сегодня, в пятницу.
Рубль на этой неделе отлично реализовал в котировках ралли в нефти и совершенно проигнорировал такое же ралли в долларе, отмечает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Инвесторы снова выбирают из потока драйверов наиболее им симпатичные и опираются исключительно на то, что нравится. Сильны, в частности, внутренние сигналы, которые успешно как раз поддержала нефть.
Сейчас рынок работает в пользу «россиянина» и на фоне растущей инфляции, и ввиду повышенной ключевой ставки, и пока Минфин выкупает с рынка колоссальные объемы валюты в состав резервов. Рубль все это время живет своей собственной жизнью и выглядит вполне сильным. Краткосрочно, полагает Бодрова, все это останется в силе - для доллара это означает торговый диапазон 72,20-74,00 руб.
В самом деле, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, текущая неделя выдалась позитивной для рубля, курс которого достигал максимума с июня – 72,3 руб./долл. Она проходила в основном под знаком заметного повышения цен на основные экспортные товары – газ и нефть. Природный газ в Европе поднимался в цене подорожал почти до 1000 дол. за 1 тыс. куб. м – практически до исторического максимум. Баррель нефти Brent дорожал с 73,9 до 76 дол/барр. Это вызвано в основном чередой разрушительных ураганов «Ида» и «Николас» в районе Мексиканского залива – центра нефтегазодобычи США. Поддержку рублю оказали и аукционы Минфина по размещению выпусков ОФЗ.
К пятнице ситуация несколько успокоилась, отмечает аналитик. Цены на углеводороды отступили вниз: газ - к 806 дол. за 1 тыс. куб. м; нефть – к 75,5 дол/барр. Курс российской валюты также отступил от максимума месяца. В первой половине дня 17 сентября он держится в районе 72,5 руб./долл. При этом в течение дня не ожидаются важные события или статистика. По оценке эксперта, вероятно сохранение курса в основном в диапазоне 72,2 – 72,8.
Сейчас внимание рынка переключается на ключевой драйвер месяца - заседание ФРС США 23 сентября, указывает Марк Гойхман . Оно может обозначить перспективы продолжения или свёртывания денежного стимулирования от главного мирового центробанка. Его посылы будут определять динамику основных активов. В частности, более жёсткая политика с уменьшением финансовых стимулов была бы негативна для сырья и валют развивающихся рынков, включая рубль. Заявления же о сохранении мягкости, денежных «вливаний» в экономику и низких кредитных ставок поддержали бы рубль.
На следующей неделе поддержку рублю будет оказывать налоговый период конца месяца с продажей валютной выручки экспортёрами. С другой стороны, есть некоторая неопределённость и риски в первые дни после проведения выборов в Госдуму. В случае увеличения политического напряжения рубль может испытывать давление. Исходя из этих и иных будущих неопределённых событий, по мнению аналитика TeleTrade, стоит предусмотреть в прогнозе достаточно широкий вероятный коридор колебаний цен на предстоящую неделю и до конца месяца: 71,5 – 74,5 руб/долл.