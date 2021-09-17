Энергетическое ралли подхлестнуло рубль

Утро пятницы, 17 сентября, для российской валюты началось со снижения. Главной причиной минуса стала коррекция в сырьевом сегменте, где цены на нефть опускаются после взлета с начала недели на более чем 4%. Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 0,34%, до 75,41 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь снизились на 0,33%, до 72,37 доллара за баррель. В этой ситуации рубль на открытии сразу опустился к доллару на 9,5 коп., до 72,595 руб./долл. К евро он снизился на 5,5 коп., до 85,455 руб./евро.

Впрочем, стоит напомнить, что уже в четверг торги в валютной секции Мосбиржи для рубля проходили в негативном ключе для «россиянина», хотя он к вечеру еще удерживался от заметного снижения по отношению к евро. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,52 руб., что на 24 коп. дороже, чем было сутками ранее. Евро в это же время стоил 85,32 руб., что всего на 5,5 коп. дешевле чем при закрытии среды.