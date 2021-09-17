Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2022 году

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год, сообщается в Telegram-канале кабмина. Так, новогодние каникулы продляться с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 1 и 2 января, которые выпадают на выходные дни - субботу и воскресенье, будут перенесены на 3 и 10 мая.

В феврале выпадает один дополнительный выходной – 23 февраля (среда), который и станет нерабочим. В марте выходными днями будут 6, 7 и 8 марта. Перед праздниками россиян ждет шестидневная рабочая неделя, - выходной с субботы, 5 марта, будет перенесен на понедельник, 7 марта.

Майские праздники, как обычно, поделятся на два блока, - с 30 апреля по 3 мая (вторник) в честь Дня труда. День Победы будут праздновать в стране с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник).

В июне россияне будут отдыхать в честь Дня России с 11 июня (суббота) по 13 июня (понедельник).Сам праздник выпадает на воскресенье. Ноябрьские праздники будут длиться с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье).

В общей сложности в 2022 году будет шесть коротких рабочих недель из-за праздничных выходных.

