Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54% в 2021 году – заммэра Ефимов

Товарооборот между столицей и странами Латинской Америки вырос в первом полугодии этого года на 54,4% и достиг 1,84 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Страны Латинской Америки мы выделяем как одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на серьезную удаленность регионов друг от друга. Пандемия нарушила некоторые торговые связи, цепочки и поставки товаров, однако уже в этом году отмечается восстановление торговых отношений. Товарооборот между столицей и странами Латинской Америки в первом полугодии составил 1,84 млрд долларов и вырос на 54,4% относительно первого полугодия 2020 года, и на 26,6% относительно аналогичного периода 2019 года», - рассказал заместитель мэра.

В первом полугодии столичный несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил 212,58 млн долларов, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года, когда объем поставок составил 51,98 млн долларов, и в два раза выше того же показателя за 2019 год, когда экспортеры поставили товаров на 101,30 млн долларов.

По итогам первого полугодия 2021 года Москва увеличила поставки в Латинскую Америку пластмасс и изделий из них, расфасованных лекарств, диагностических реагентов и моющих средств.

«Москва входит в ТОП-10 регионов России, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку, и занимает пятое место по объему экспорта. Всего продажи были осуществлены в 19 стран региона, а главными странами-покупателями стали Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу. При этом основной объем московского экспорта в латиноамериканский регион приходится на промышленную продукцию, которая в первом полугодии этого года была отправлена на сумму 200,48 млн долларов», - руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Для поддержки внешнеэкономических связей 14 сентября Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» провел международный телемост «Москва-Латинская Америка», в котором приняли участие около 800 человек. В рамках телемоста участники обсудили перспективы экспорта столичных компаний в регион, в частности стороны рассмотрели возможности экспорта инфокоммуникационных технологий, продукции для энергетической отрасли и продукции АПК.

Директор Института Латинской Америки ИЛА РАН Дмитрий Разумовскийвыделил приоритетные направления сотрудничества Москвы и стран Латинской Америки

Он отметил, что если говорить о перспективах, то это цифровизация. У Латинской Америки существует отставание во внедрении цифровых сервисов во многих сферах хозяйства и повседневной жизни. Например, такая отрасль, как финтех, в Бразилии, Аргентине, Мексике растет на 70-80%, а то и больше, в год. И еще практически не началась интеграция финтеха и электронной коммерции. В этом плане столице есть чем поделиться с Латинской Америкой.

Кроме того, в ходе телемоста представители латиноамериканского континента обозначили векторы развития сотрудничества в краткосрочной перспективе.

Исполнительный вице-президент Мексиканского совета по внешней торговле, науке и технологиям, президент европейской секции совета предпринимателей Серхио Контрерас подчеркнул, что возможность создания глобальных стоимостных цепочек страны Латинской Америки видят в авиакосмической промышленности, нефтехимической отрасли, автомобильной промышленности и производстве автозапчастей. «С Россией мы можем работать по этим направлениям, и мы можем проводить встречи для того, чтобы лучше узнать наши возможности, и чтобы вы увидели, что Мексика широко заинтересована в улучшении, в расширении нашего сотрудничества с Россией», - рассказал он.

По его словам, латиноамериканские компании заинтересованы в сотрудничестве с отечественными производителями в сферах возобновляемых источников энергии, машиностроения, транспортной, строительной, а также химической отрасли.

По мнению экспертов Центра «Моспром», еще одним перспективным направлением для увеличения объемов московского экспорта в регион является встраивание московских производителей в реализацию инфраструктурных проектов. Так, только в одной Мексике существует программа, включающая 39 проектов, связанных со строительством автомагистралей, портов, железных дорог, энергетическими проектами, а также с проектами по водоснабжению и переработки отходов.