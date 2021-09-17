ЦБ: банки должны перестать врать клиентам

Банки должны перестать вводить заемщиков в заблуждение и информировать их о полной стоимости кредита, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Поведенческая перезагрузка банковского сектора станет приоритетом на ближайшее время, пообещала она в ходе выступления на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи, передает РБК.

«Банки должны перестать вводить заемщиков в заблуждение, скрывать информацию об условиях продуктов, о правильном размере полной стоимости кредита для заемщика, прекратить навязывать дополнительные условия и продвигать сложные решения неквалифицированной аудитории», — пояснила Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что в настоящее время регулятор не доволен тем, как «банки ведут себя», но при этом есть и финансовые организации, которые «честны с клиентами».

«Нам не хотелось бы, чтобы они проигрывали в конкурентной борьбе, потому что это недобросовестная конкуренция», — добавила глава ЦБ.

В качестве недобросовестной практики она привела в пример рекламу «известного банка», предлагающего гражданам кредит под 5% годовых, при этом все понимают, что получить кредит под такую ставку невозможно.

«Если почитать внимательно у этого же банка условия, написанные мелким шрифтом, то такая ставка действует только при оформлении страховки, которая существенно удорожает кредит», — пояснила глава регулятора.

Набиуллина назвала борьбу с обманом клиентов при получении кредитов такой же важной задачей, какой было несколько лет назад очищение банковской системы «от слабых и вовлеченных в сомнительные операции игроков».

