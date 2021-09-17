Ученые обнаружили в заваренном чае неизвестные соединения

Американскими учеными из Университета Южной Каролины совместно с китайскими коллегами из Тяньцзиньского университета в ходе исследования состава заваренного чая было найдено около 500 ранее неизвестных соединений, способных вступать в реакцию с хлором, образуя неизвестные пока соединения. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology. Ученые уточняют, что побочные продукты несут в себе потенциальную опасность для здоровья.

Ранее ученые в основном изучали свойства чайного листа, при этом упуская из вида вещества, которые образуются при взаимодействии чайного листа с горячей водой. Авторы данного научного труда сообщают, что многие соединения, которые содержатся в водопроводной воде, при заваривании чая исчезают, - либо испаряются, либо их поглощает горячая вода. Но в то же время, при дальнейшем изучении напитка выяснилось, что в его составе образуются другие соединения, которые отсутствовали в сырой водопроводной воде.

Так, если для заваривания чая использовать кипяченую водопроводную воду, остаточный хлор, может вступить в реакцию с соединениями чая, в результате чего образуются так называемые побочные продукты дезинфекции (ППД), многие из которых в значительных концентрациях вредны для здоровья. Особенно опасны полифенолы, аминокислоты, кофеин, отмечают ученые.

При этом они утверждают, что приблизительно 96% соединений не представляют опасности для здоровья человека.