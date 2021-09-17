Ученые раскрыли лучшую диету для долголетия

Ученые из Института Бака США по исследованию старения раскрыли систему питания, которая поможет значительно увеличить продолжительность жизни, пишет Express.

Ученые называют «эликсиром молодости» низкоуглеводную диету, которой предлагают придерживаться для долголетия. При этом специалисты предупреждают, что не следует вводить в рацион большое количество углеводов, поскольку они создают значительную метаболическую нагрузку на организм и повышают сахар в крови, что может грозить ожирением, замедлением обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким кровяным давлением.

Лучшей системой низкоуглеводного питания ученые назвали кетогенную или, как ее еще называют, кето-диетой, представляющей собой систему питания с высоким содержанием жиров и малым количеством углеводов.

Отмечается, что данный рацион помогает сохранить память, двигательные функции и увеличить продолжительность жизни. Кроме того, кето-диета положительно влияет на здоровье людей с диабетом. Еще одной привычкой для поддержания долголетия должно стать употребление растительной пищи. Исследование, проведенное добровольцах, показало, что данная система питание на 16% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает продолжительность активной жизни.

