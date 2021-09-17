Установлен рекорд по одновременному пребыванию пилотируемых кораблей в космосе

Установлен новый рекорд по количеству пилотируемых кораблей, одновременно находящихся на околоземной орбите, рассказал агентству РИА «Новости» историк космонавтики Александр Железняков. В настоящее время на орбите совершают полеты четыре корабля, на борту которых в общей сложности насчитывается 14 космонавтов.

Предыдущий рекорд был установлен в октябре 1969 года и принадлежал СССР, который осуществил первый в мире групповой полет трех пилотируемых кораблей на околоземной орбите – «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8».

В настоящее время в составе МКС находятся два пилотируемых корабля - российский «Союз МС-18» и американский Crew Dragon. 17 сентября на Землю возвращается корабль китайской станции «Тяньгун» - «Шэньчжоу-12». Космическим кораблем Crew Dragon, который в настоящее время летает на высоте 600 километров, управляет экипаж, состоящий полностью из непрофессиональных астронавтов.

Историк отметил, что также в космосе еще никогда не было одновременно 14 землян, - семь из них находятся на МКС. Это космонавты из России, США, Франции и Японии, на китайской орбитальной станции Tiangong трое тайконавтов готовятся к возвращению на Землю. При запуске миссии Inspiration4 на космическом корабле Crew Dragon на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.

Таким образом, побит продержавшийся более четверти века рекорд по числу людей в космосе. В марте 1995 года в космосе одновременно находились 13 человек – шесть россиян на орбитальной станции «Мир» и семь - на американском корабле Space Shuttle Endeavour, добавил Железняков