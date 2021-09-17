В Минфине назвали вопиющей историю с рейтингом Doing Business

Заместитель главы российского финансового ведомства Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business, заявив, что наш Минфин продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений глава государства Владимира Путина.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирный банк (ВБ) объявил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.

Как отметил Моисеев, эта история – вопиющая, так как «очень потешно, когда люди, которые десятилетиями учили всех, как жить, неожиданно сообщают, что извините, мы это всё не так 20 лет говорили»,— передаёт агентство «Прайм».

«Если говорить серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо что-то делать, так как из-за отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез, – отметил Моисеев в кулуарах международного банковского форума. – Но меры, которые там, в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей. То есть все эти вещи, они в целом полезны. Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять».

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что отменённый рейтинг Doing Business сыграл позитивную роль для отечественной экономики России, но не являлся единственным индикатором, так любой рейтинг не может быть единственным мерилом. В этой связи глава Центробанка отметила, что Банк России очень аккуратно относится к применению рейтингов в регулировании.

Напомним, согласно последнему опубликованному Doing Business в 2019 году докладу, наша страна заняла 28-ю позицию в рейтинге.

