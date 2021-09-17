В России начинается производство вакцины против коронавируса AstraZeneca

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начинает производство вакцины против коронавирус по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca.

По словам первого заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова, вакцина будет производиться исключительно для экспорта, так как внутренний рынок в достаточной мере обеспечен отечественными препаратами, передаёт агентство «Прайм».

Кроме того, чиновник напомнил, что в нашей стране уже производятся иностранные вакцины, и на «Р-Фарм» AstraZeneca производится «вполне себе под экспортные контракты».

«Если говорить о внутреннем рынке, то мы обеспечены собственными продуктами в полном объёме. Все возможно, в будущем особенно. Но пока на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», – подчеркнул Осьмаков.

Напомним, ещё в конце весны этого года генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев рассказал журналистам, что компания планирует в июне выпустить первую партию вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Тогда же он заявил, что весь объём данного препарата, который будет производиться в России на производственных мощностях «Р-Фарм» (несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно) будет только на экспорт.

