«Визионеры» обсудили трансформацию российской экономики в разрезе трендов устойчивого развития

15 сентября 2021 года в Москве прошла первая конференция «Визионеры». Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, партнер EY, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии Артем Ларин, президент Unilever в России, Украине и Белоруссии Регина Кузьмина, член правления, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса сети «Магнит» Анна Мелешина, вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингом ПАО «Фортум» Дмитрий Боровиков, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система» Виктория Блатова и другие эксперты в области ESG и устойчивого развития поделились опытом внедрения “зеленых” практик и нового менеджмента.

Россия может стать флагманом в инициации ряда новых устойчивых решений и их имплементации, — следует из выступлений спикеров. Однако это требует консолидированного включения со стороны регулятора, бизнеса и потребителя.

«В России, в отличие от западных стран, тема устойчивого развития пока не является консенсусной, но у нас есть все предпосылки к построению единого понятийного поля для развития устойчивой отрасли. Многие российские компании — не только с международным присутствием, но и полностью сосредоточенные на отечественном рынке — придерживаются пути устойчивого развития, раскрывают свою финансовую отчетность, проводят большую экологическую и социальную работу на территориях своего присутствия. В городах-миллионниках появились потребители, готовые “голосовать кошельком” в поддержку “зеленых” и устойчивых брендов. Для формирования единого экономического пространства для устойчивой бизнес-деятельности важно систематизировать инструменты регуляции и стимулирования рынка», — Анастасия Попова, CEO проекта об устойчивом развитии +1.

Свое видение устойчивых трендов представили приглашенные визионеры. Так, специалист по стратегическому планированию и управлению инновациями Аркадий Цукер рассказал про актуальные модели менеджмента, основатель Института мировых идей и президент компании Longevica Александр Чикунов дал оценку проблеме сверхпотребления, профессор экономики Парижской школы политических наук Сергей Гуриев рассказал, как бизнесу быть прибыльным, придерживаясь высоких стандартов ESG. Также спикеры и участники конференции провели дискуссии на темы: «Сотрудничество с заинтересованными сторонами», «Инструменты корпоративного развития в контексте устойчивости» и «Ответственное потребление».

Подробнее с программой конференции можно ознакомиться на сайте.

Видео конференции на Youtube.

Проект +1 продолжает прием заявок на участие в премии «Управление изменениями. Визионеры». Премия присуждается за вклад бизнеса, предпринимателей и некоммерческих организаций в устойчивое развитие экономики, общества и окружающей среды в номинациях: «Экономика», «Экология», «Общество», «Малый бизнес», «Уникальная синергия» (партнерские проекты), «СМИ». Прием заявок открыт до 1 октября 2021 года на сайте Премии.

Цитаты ключевых спикеров конференции «Визионеры»:

Александр Чикунов, российский менеджер и предприниматель, член The Balaton Group, член редакционного совета журнала The Solutions Journal, основатель Института мировых идей, участник заседаний Римского клуба:

«300 лет назад человечество начало совершать переход от аграрной эпохи в постаграрную. Разные страны совершали его в разное время, с разной скоростью, но по одной стандартной модели. Первая волна – это страны Запада, новорожденный СССР и Япония. Вторая волна – страны Латинской Америки и большинство стран Азии. Третья волна – Южная Азия и Океания. Четвертая волна — все остальные. Это и есть концепция 4Waves. Практически всегда численность населения новой волны выше предыдущей, что влечет увеличение потребления и — в перспективе — экономический коллапс».

Аркадий Цукер, консультант по стратегическому мышлению, методолог, бизнес-тренер, управляющий партнер «Центра Стратегического Консалтинга», консультант BEST T&D Group:

«Сегодня возник феномен рационального потребления, при котором покупатель сам знает, что ему нужно, а от чего можно отказаться. Такая модель потребления влечет за собой формирование совершенно другого маркетинга, менеджмента и, следовательно, другой экономики. Мы много лет строили менеджмент на иллюзии определенности. Теперь же надо принимать решение на основе рисков, гипотез и теорий. Новый менеджмент — это менеджмент, который не опирается на контроль. Это единственная позиция, которая позволяет руководителю принимать решение в ситуации недостатка информации».

Сергей Гуриев, российский ученый, профессор экономики Парижской школы политических наук:

«Можно ли добиться прибыли, придерживаясь высоких стандартов ESG? Ответ на этот вопрос — положительный. Если вы располагаете достаточным капиталом, то вы, скорее всего, ориентированы на долгосрочные контракты. Инвесторы уже сейчас готовы платить больше за акции компаний, у которых есть “зеленое” будущее. Бизнес, который хочет в долгосрочной перспективе выйти в лидеры, — это тот бизнес, который знает, что мир движется в сторону ESG и внедряет “зеленые” практики. И через несколько лет его преимущество перед конкурентами, которые даже не думают об устойчивом развитии, будет неоспоримо».