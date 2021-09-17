Выборы в Госдуму: в ЦИК заявили о высокой явке на электронное голосование

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил о высокой явке на электронное голосование по выборам в Госдуму, раньше такой активности не было.

По его словам, явка на классические участки вряд ли превышает 8-12%, редко - до 15-20%, а на электронном голосовании в шести регионах уже сейчас от 42 до 48%, передаёт РИА Новости.

«Предполагаю, что к концу дня мы будем иметь проголосовавших дистанционно близко к 50%, и по некоторым субъектам – больше половины. А к концу воскресенья, думаю, что не менее 90%», – резюмировал Булаев.

Ранее «Эксперт» сообщал, что небольшие DDoS-атаки наблюдаются на электронное голосование в Москве. Об этом рассказал журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», – пояснил он.

Венедиктов также отметил, что из-за большой очереди и DDOS-атак увеличилось до 5 минут время ожидания в ходе электронного голосования, сама система работает в штатном режиме.

Напомним, согласно решению ЦИК РФ, в этом году дистанционное электронное голосование пройдет в Москве, а также ещё в шести субъектах страны – в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

