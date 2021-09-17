Явка на выборах в России первого дня голосования составила 16,85%

Центризбирком заявил, что явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на 20:00 (по московскому времени) в первый день голосования составила 16,85%, сообщает «Интерфакс». В комиссии отметили, что соответствующий показатель – это явка российских граждан при традиционном голосовании на выборах в Госдуму на избирательных участках, то есть без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В свою очередь общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил в своем телеграм-канале, что более половины зарегистрированных на электронное голосование пользователей в столице проголосовали за день. «В первый день явка на онлайн-голосование составила 58%», – говорится в сообщении. Кроме того, в штабе отметили, что за день было обработано 450 обращений через приложение «Мобильный наблюдатель».

В России с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени) проходит трехдневное голосование на выборах различного уровня. В этот период пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России.

Ранее «Эксперт» сообщал, что небольшие DDoS-атаки наблюдаются на электронное голосование в Москве, рассказал журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

«У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что из-за большой очереди и DDOS-атак увеличилось до пяти минут время ожидания в ходе электронного голосования, сама система работает в штатном режиме.

По информации ТАСС, среднее время ожидания в очереди на дистанционную процедуру голосования в Москве составляло 10-15 минут.

