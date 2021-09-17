ЮУрГУ удивит Илона Маска

В День науки в ЮУрГУ состоялась научная сессии Уральского научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы». Участниками форума стали представители ведущих вузов, научных организации и промышленных предприятий Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Были подведены итоги работы первого года деятельности УМНОЦ и обсуждены перспективы развития.

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков в рамках своего выступления уделил большое внимание уникальному проекту ЮУрГУ – возвращаемой ракете «Корона». В рамках УМНОЦ разрабатываются основы ее технологии.

«В мире растет интерес к проектам, направленным на снижение стоимости космических запусков. И на этом рынке Россия, к сожалению, уже не является лидером. В этой связи проект "Возвращаемая многоразовая ракета "Корона", предлагаемый ГРЦ имени академика В.П.Макеева, - прорывной и с точки зрения работы университета, и с точки зрения развития аэрокосмической техники в нашей стране», - отметил ректор.

Шестаков рассказал об особенностях двигательной установки. Ученые ЮУрГУ изучили мировой научный опыт и сделали обзор публикаций перед началом реализации этого проекта. Большинство исследований, проведенных в США, Японии, Германии, Китае и России в период с 2000 по 2020 год были завершены на стадии математического моделирования и применялись только для двигателей малых тяг. Ректор отметил, что во всех разработках участвовали ведущие университеты, которые создавали цифровую модель. В ЮУрГУ также был создан цифровой двойник двигателя возвращаемой ракеты.

По результатам моделирования ученые выполнили аэрогазодинамический расчет центрального тела при различных условиях внешней среды. Полученная структура потока, а также его параметры показывают, что свойства регулирования для данного двигателя выполняются. В ходе работы был выявлен ряд ноу-хау, поданы заявки на патентование. Стенд для испытания в НИИ машиностроения (Нижняя Салда), оснащенный необходимой датчиковой аппаратурой, позволит определить основные характеристики и адекватность цифровой модели.

Интерес к композитным материалам в аэрокосмической промышленности постоянно растет. Подтверждение этому результаты запросов в базе данных Scopus. Композиты в разы прочнее металлических материалов, углепластик до пяти раз легче и прочнее традиционных сталей.

Александр Шестаков рассказал об опыте ЮУрГУ по разработке композитных материалов. В университете эти работы ведутся уже сорок лет. Задачи поставлены чрезвычайно сложные, но их решение позволит многие вопросы отрабатывать на Земле по средствам адекватного цифрового моделирования.

За годы реализации проекта ЮУрГУ существенно продвинется вперед в научном плане. Накопленный опыт, суперкомпьютинг и вычислительные мощности университетского суперкомпьютера, который является одним из самых масштабных в России, обеспечивают потенциал для таких научных исследований.

«Мы начали работу, безусловно, мирового уровня. Мы знаем, как двигаться дальше в этом направлении. Хочу поблагодарить генерального конструктора ГРЦ имени академика В.П.Макеева академика РАН Владимира Дегтяря за доверие и губернатора Челябинской области Алексея Текслера за веру в ЮУрГУ и финансирование работ», - сообщил Шестаков.

Тема «Возвращаемая ракета «Корона» заинтересовала журналистов. На вопрос «смогут ли ученые ЮУрГУ удивить Илона Маска», Александр Шестаков ответил следующее:

«У Илона Маска, конечно, другие деньги, чтобы заниматься аэрокосмической сферой. А в России всегда было так: меньше денег, но очень изящные инженерные решения. С этой точки зрения, мы, конечно, его удивим».