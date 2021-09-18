Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей

По версии Bloomberg, самой богатой семьей на планете в этом году стали Уолтоны, которым принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Их состояние оценивается в $238,2 млрд. При этом агентство уточнило, что в рейтинг богатейших не входят миллиардеры в первом поколении, и он не является окончательным, так как благосостояние некоторых семей, таких как Рокфеллеры, настолько разрознено, что его трудно отследить.

«Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет $559 млрд. Семья Уолтон владеет 48% акций сети», — сообщает Bloomberg.

На второе место рейтинга вышла семья Марс — владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars с состоянием в $141,9 млрд. На третьем месте — семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industries, с состоянием в $124,4 млрд. В пятерку лидеров также вошли семья Эрме — владельцы французского дома моды Hermes ($111,6 млрд) и саудовская королевская семья Аль Сауд ($100 млрд).

За ними следуют владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries ($93,7 млрд), французского модного дома Chanel ($61,8 млрд), американской компании по управлению активами Fidelity Investments ($61,2 млрд), медиакомпании Thomson Reuters ($61,1 млрд), немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд), немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi ($51 млрд), бренда косметики Estee Lauder ($49,3 млрд) и французского торгового гиганта Auchan ($45,9 млрд).

Как писал Expert.ru, самый богатый человек Индии и всей Азии Мукеш Амбани собирается в этом году инвестировать 10 млрд долларов в «чистую» энергетику. Этот план полностью совпадает с планами премьер-министра Индии Нарендры Моди по борьбе с изменениями климата. Вообще же, Амбани занимается практически всем, начиная с нефти и заканчивая цифровыми технологиями, электронными гаджетами и смартфонами. Что касается энергетики, то принадлежащие Reliance нефтеперерабатывающие предприятия являются, пожалуй, наиболее сильной составляющей бизнес-империи Мукеша. Неудивительно, что его НПЗ заинтересовалась Saudi Aramco, планирующая купить акции индийской компании на 25 млрд долларов.

