Будущее Нур-Султана в пространстве большой Евразии

30 августа вышел специальный доклад журнала «Эксперт» «Нур-Султан: новый центр в регионе Большая Евразия». Такое внимание Республике Казахстан и его новой столице неслучайно. Казахстан — одна из немногих стран в мире, которая сумела с успехом реализовать масштабный национальный проект по переносу столицы, повлиявший на судьбу всей страны и придавший мощный импульс всему региону.

Опрошенные нами эксперты признают: менее чем за четверть века нынешняя столица Казахстана стала современным мегаполисом, важным научным, культурным и деловым центром в пространстве Большой Евразии, наконец, обрела заметный вес и на международной арене.

Более того, Нур-Султан все больше превращается в новую региональную «точку роста», в драйвер регионального и международного развития. Неудивительно, что многие современные процессы, происходящие в Центральной Азии в целом и в Казахстане в частности, все чаще рассматриваются через призму феномена Нур-Султана.

Однако специальный доклад посвящен не только осмыслению феномена Нур-Султана. Вернее, кейс новой столицы был вписан в более широкий исторический, урбанистический и экономический контекст. Например, на страницах спецдоклада представлена история возникновения столиц в современном смысле этого слова, а также проанализированы кейсы, когда удачный перенос столицы обеспечивал модернизационный прорыв всей страны. Примеры современных градостроительных проектов «городов будущего» были оценены с точки зрения тех микро- и макроэкономических эффектов, которые подобные мегаполисы оказывают на целые регионы.

Впрочем, пример Нур-Султана интересен еще и потому, что он хорошо вписывается в, быть может, главный тренд XXI века. Если вспомнить знаменитую книгу британского историка Эрика Хобсбаума «Короткий XX век», то в ней он, в частности, проговаривает важную мысль: прошлое столетие оказалось настолько беспрецедентным по насыщенности и противоречивости произошедших событий, что сделало невозможным само движение в будущее с опорой на настоящее или прошлое.

«Мы живем в мире, который завоеван, лишен своих корней и изменен мощным процессом экономического и научно-технического развития капитализма, властвующего уже два или три столетия», — пишет, в частности, Эрик Хобсбаум. Так что, продолжает историк, «появились внутренние и внешние признаки того, что мы вплотную приблизились к историческому кризису, а значит, наше будущее не может быть продолжением настоящего» и тем более не может быть продолжением прошлого.

В этом смысле перенос столицы в новое место или строительство сверхсовременного мегаполиса нередко оказывается реакцией на один и тот же процесс, привнесенный в нашу действительность «коротким XX веком». Собственно, во время прошедшей онлайн-презентации специального доклада эти процессы были не только еще раз осмысленны, но и поставлены новые не менее значимые вопросы за пределами обсуждения непосредственно специального доклада.

Например, каким может стать будущее Нур-Султана и открытого в нем Международного финансового центра «Астана» не только на региональном уровне, но и на уровне Большой Евразии? Как финансовый центр влияет на развитие городской среды новой столицы Казахстана уже сегодня? И какие новые тренды пространственного и урбанистического развития мега-городов можно уже зафиксировать с учетом последствий пандемии COVID-19?

«Нур-Султан стал центром Евразийского пространства»

«В 1994 году я работал в Администрации Президента и хорошо помню, как летом после очередного заседания Парламента наш первый президент Нурсултан Назарбаев впервые озвучил идею переноса столицы в Нур-Султан. Помню, как один из коллег зашел после этого в кабинет, подошёл к карте Казахстана и сказал мне: «Давай посмотрим, где это?» Конечно, он знал, где будет находиться новая столица, но был так взволнован этим событием, что хотел вновь и вновь подходить к карте и находить на ней место новой столицы». Такими воспоминаниями поделился Ермек Кошербаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, открывая презентацию спецдоклада.

По его словам, минувшие 27 лет показали, что переезд в новую столицу состоялся: «Нур-Султан стал центром Евразийского пространства. Сегодня в Нур-Султане проходят самые различные форумы, например, известный Астанинский экономический форум, а также различные конгрессы». Кроме того, в новой столице были подписаны и значимые исторические документы по Евразийскому Экономическому Союзу и Шанхайской Организации Сотрудничества. Проходит здесь и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Подчеркнул посол Казахстана и еще одну важную инициативу: «Проведение выставки «ЭКСПО-2017» дало положительный мультипликативный эффект и толчок дальнейшему развитию нашего государства. При этом инфраструктура выставочного комплекса «ЭКСПО» полноценно функционирует и в настоящее время, а завершение выставки послужило началом для многих других масштабных проектов. Прежде всего, нужно говорить о Международном финансовом центре «Астана», который постепенно превращается в важный финансовый хаб и центр привлечения инвестиций».

При этом, как заметил другой участник дискуссии, Рафаэль Нагапетьянц, партнер инвестиционной компании «Movchan's Group», именно после «ЭКСПО-2017» компания обратила внимание на МФЦА и вскоре приняла решение стать его резидентом. Эксперт отметил, что, конечно, важную роль в этом решении сыграло то, что на территории финансового центра действует английское право. «Для западных инвесторов, куда бы они ни инвестировали, очень важно наличие хорошо работающей «точки входа» — с английским правом и английским судопроизводством», — рассказал Рафаэль Нагапетьянц.

«Больше всего нас интересует развитие северной Евразии»

В свою очередь Кайрат Келимбетов, Управляющий Международным финансовым центром «Астана», выделил несколько больших трендов, которые открывают МФЦА новые перспективы для развития. Во-первых, это тренд на регионализацию, который заметен на фоне сокращения темпов глобализации. По сути, это означает, что финансовые хабы будут перестраиваться и становиться важными опорными точками, вокруг которых будут формироваться большие экономические регионы.

«В этом отношении, когда мы говорим о Большой Евразии, то, наверное, нас больше всего интересует развитие именно северной Евразии», — заметил Кайрат Келимбетов. При этом Управляющий МФЦА отметил, что огромное значение в этом процессе будет играть создание новой инфраструктуры — главные образом, автомобильные и железные дороги. И работа в этом направлении уже идет: «Казахстан уже построил несколько тысяч километров современных железных и автомобильных дорог».

Во-вторых, Центральная Азия в перспективе ближайших 10-20 лет может стать очень важным регионом с точки зрения инвестиций и экономического развития. Главное — поддерживать политическую стабильность и безопасность этого региона. Особенно с учетом того, что все самые важные транспортные коридоры в Пакистан и Индию будут проходить через Центральную Азию. При этом Кайрат Келимбетов напомнил, что, согласно прогнозу Boston Consulting Group, через 20 лет в этом регионе будет проживать порядка 100 миллионов человек, и уже сейчас понятно, что Казахстан будет играть ключевую роль в привлечении инвестиций и освоении этого рынка.

Тем более, что для этого у Нур-Султана есть и сильный географический потенциал: с точки зрения развития контактов на территории всего евразийского пространства он находится в удобной локации, что также может быть конвертировано в развитие: «Мы считаем, что на своем пространстве, в периметре двух-трех часов лета, мы охватываем и Центральную Азию — вплоть до Монголии, — и западный Китай, и регион Кавказа, и Закавказье. В этом — еще одна возможность, которую нужно постоянно иметь в виду, выстраивая стратегию развития», — резюмировал Кайрат Келимбетов.

Средства малой мобильности и «15-минутный город»

«Нур-Султан — это пример города, где удалось соблюсти полицентричность, построив новый административный центр и сохранив при этом существующий исторический город», — заметил в своем выступлении Александр Антонов, эксперт по территориальному развитию Союза архитекторов России и городской планировщик.

При этом пространственный и инфраструктурный резерв города, по мнению эксперта, далеко не исчерпан. Например, стоит сделать особый акцент на расширении современной транспортной системы, включая не только скоростной рельсовый транспорт, но и средства малой мобильности: «Для этого городу нужно заново оценить свои пространственные резервы, пересчитать расстояния в так называемых «красных линиях», чтобы выделить территории для средств малой мобильности».

Кроме того, Александр Антонов отметил необходимость развития в Нур-Султане водно-зелёного или урбано-экологического каркаса, который особенно важен для города, который находится в области резко континентального климата — с очень жарким летом и достаточно холодной зимой.

Наконец, Илья Заливухин, эксперт по развитию городов и агломераций, отметил: при условии, что по новому генплану население столицы Казахстана должно увеличься до двух миллионов человек (сегодня — чуть больше одного миллиона), при дальнейшем градостроительном развитии важно учесть принципы «15-минутного города».

«Суть этой идеологии в том, чтобы люди работали, жили и отдыхали в пределах 15-тиминутной доступности. И это становится особенно важно сегодня не только ввиду увеличивающейся плотности городского населения, но и с точки зрения постпандемийной реальности: это просто позволит снизить скорость распространения новых вирусов».

Что для этого нужно сделать? Главным образом, вводить застройку, ориентированную на пешеходный транспорт: как известно, застройка, ориентированная на автомобили, в 10 раз меньше по своей плотности — собственно, лишнее пространство «поглощается» парковой. Соответственно, там, где больше плотность застройки, снижается необходимость в парковке, а это приводит к экономии пространства с одной стороны и позволяет делать более разветвленную транспортную систему с другой.

«Таким образом, удастся обеспечить полицентричность развития города — с опорой на те центры, которые уже существуют и добавляя к ним новые. При этом каждый новый мини-центр должен обладать своей уникальностью, чтобы люди могли с комфортом жить в своих районах, полностью удовлетворяя свои потребности в его пределах», — резюмировал Александр Антонов.