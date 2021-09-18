Детский сад появился в Северном Чертанове в Москве по программе «Объект образования за рубль» - заммэра Ефимов

Инвестор отремонтировал нежилое помещение в Северном Чертанове на юге Москвы и открыл там частную дошкольную образовательную организацию. Таким образом предприниматель выполнил все условия столичной программы «Объект образования за рубль» и перешел на льготную ставку аренды. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа «Объект образования за рубль» действует в Москве с 2013 года. Город реализует на специальных торгах по аренде помещения, предназначенные для размещения образовательных учреждений, по полноценным ставкам в соответствии с рыночной оценкой. Переход на льготную ставку в размере один рубль за квадратный метр в год возможен только после того, как победитель торгов выполнит определенные условия: оформит лицензию на образовательную деятельность, приведет объект в соответствующий вид, а после этого выполнит условия осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ, установленные договором аренды, которые необходимо подтверждать ежегодно.

«В Москве заключено 29 договоров аренды нежилых помещений по программе «Объект образования за рубль». На льготную ставку уже переведены 20 объектов, что позволяет предпринимателям ежегодно экономить на аренде почти 200 миллионов рублей. Сейчас льготную ставку оформил инвестор, открывший в районе Северное Чертаново частный детский сад. В 2020 году он арендовал по итогам «рублевого» аукциона нежилые помещения здания в Сумском проезде, предназначенное для размещения дошкольной образовательной организации», – сообщил Владимир Ефимов.

Типовое панельное двухэтажное здание было построено в 1975 году. Оно расположено по адресу: Сумской проезд, дом 2А, внутри жилой застройки недалеко от станции метро «Чертановская».

«С инвестором заключен договор аренды на 49 лет по ставке 8,64 миллиона рублей в год. После реализации всех требований программы «Объект образования за рубль», включая проведение ремонтных работ и выполнение условий осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ, инвестор перешел на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год. Размер его годовой арендной платы, исходя из площади арендуемых помещений, составит 967,4 рубля», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По городской программе «Объекты образования за рубль» на специальных торгах в аренду для размещения образовательных организаций предлагаются нежилые помещения и здания, расположенные в разных районах Москвы. Принять участие в специальных «рублевых» торгах могут физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.