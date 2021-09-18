Лазерный интернет успешно прошел испытания в Африке

Компания X Development, входящая в холдинг Alphabet, протестировала в Африке интернет-соединение при помощи лазерных станций. Беспроводные оптические линии связи обеспечили доступ в интернет со скоростью до 20 гигабит в секунду между городами Киншасой и Браззавилем, разделенными рекой Конго. Об этом сообщается в блоге компании.

Обеспечение стационарной связи в районах, где протянуть обычное оптоволокно дорого или вовсе невозможно, X Development выделила в отдельное подразделение Taara. Впервые лазерную связь специалисты протестировали в Индии, теперь ее запустили в центральной Африке. Компания связала столицы двух стран, расположенных напротив друг друга на двух берегах реки на расстоянии 2-3 км: Браззавиль, столицу Республики Конго, и Киншасу, столицу Демократической Республики Конго. Из-за глубины и скорости реки между городами нет прямой связи и сигнал идет более 400 км по оптоволоконным кабелям, что значительно удорожает доступ в интернет.

Новая линия связи работает напрямую благодаря лазерным терминалам с приемниками и передатчиками. При хороших погодных условиях они работают на скорости до 20 гигабит в секунду на расстоянии до 10 километров. За 20 дней работы системы было передано около 700 терабайт данных, а доступность связи специалисты оценили в 99,9%.

Как писал Expert.ru, «Ростелеком» объявил о запуске строительства линии связи нового поколения через всю Россию стоимостью полмиллиарда долларов. Новая волоконно-оптическая линии связи получила название Тea Next («Транзит Европа — Азия нового поколения»), она будет проходить по всей территории России с запада на восток: через Санкт-Петербург, Тверь, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Читу, Хабаровск и Владивосток. В «Ростелекоме» указали, что существующие в России магистральные линии связи стремительно устаревают и в ближайшие пять-десять лет они перестанут справляться с бурно растущим трафиком передачи данных.

