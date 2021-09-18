«Метод 90 минут»: ученые рассказали о простом способе похудеть

Ученые из Университета Суррея в Великобритании разработала простой, но эффективный метод снижения веса. Как сообщает Ино СМИ со ссылкой на британский сайт Metro, «метод 90 минут» — это простое решение для тех, кто хочет похудеть без особых усилий, подсчета калорий или отказа от любимой еды.

Смысл этого метода состоит в том, чтобы завтракать на 90 минут позже, чем это обычно происходит, а ужинать — на 90 минут раньше. Это простое правило поможет похудеть, не ограничивая свой привычный рацион.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого попросили участников есть в определенное время на протяжении 10 недель, после чего их разделили на две группы. Первая изменила время приема пищи, то есть завтракала на 90 минут позже, а ужинала — на 90 минут раньше. Тем временем вторая группа придерживалась своего обычного графика.

Оказалось, что те, кто изменил время приема пищи, теряли вес в два раза быстрее и ели меньше, чем те, кто придерживался своего обычного режима, несмотря на то что участники были абсолютно свободны в выборе еды и ее количестве.

Этот метод оказался успешным, так как он помог снизить аппетит и сократить количество перекусов, особенно вечером. Также отмечается, что его легко использовать в повседневной жизни.

Ранее встралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала о простых способах, которые помогут отдохнуть от диет во время отпуска и при этом не растолстеть. Врач утверждает, что, соблюдая несколько правил, можно почти ни в чем себе не отказывать и при этом не набрать лишние килограммы.

Согласно одному из правил, половину любого приема пищи должны составлять овощи и зелень, четверть — углеводы, а остальное — белок. При этом медик советует полностью отказаться от алкоголя.

«Если решите заказать спиртной напиток, постарайтесь ограничиться одним и смакуйте каждый глоток, так как алкоголь очень калориен», - рассказала диетолог.

Также Уорд не рекомендует есть до сыта.

«За один день не растолстеешь, но лучше взять в привычку останавливаться, когда наешься на 80 процентов, чем чувствовать себя объевшейся», - продолжает врач.

Ранее Уорд дала рекомендации для желающих похудеть без голодных диет. Она в частности порекомендовала уменьшить все порции в несколько раз, но при этом не ограничивать себя в выборе продуктов.