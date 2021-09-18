Новозеландских телят приучили к туалету ради защиты экологии

Ученые Оклендского университета из Новой Зеландии и их немецкие коллеги из Лейбницкого института биологии сельскохозяйственных животных разработали методику приучения коров к уборной. Сбор даже 10-20% всей коровьей мочи значительно сокращает выбросы парниковых газов, говорится в их статье, опубликованной в журнале Current Biology.

В ходе эксперимента они за 15 дней обучили 16 телят ходить в специально подготовленный загон как в уборную. Ученые использовали традиционые методы дрессировки — за каждое использование загона по назначению телята получали вкусное вознаграждение, а после «ошибок» следовал неприятный стимул — телят окатывали холодной водой.

«Примечательно, что телята показали уровень продуктивности, сравнимый с обучением маленьких детей», — говорится в статье.

Животноводство на сегодняшний день является одним из главных «производителей» выбросов, подчеркивают исследователи. И выделяемая при опорожнении окись азота создает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый газ. В странах ЕС сейчас активно работают над тем, чтобы снизить выбросы оксида азота в природу.

В ходе эксперимента было также подсчитано, что улавливание 80% мочи крупного рогатого скота может привести к сокращению выбросов аммиака на 56%. Кроме того, в загонах для скота станет чище, что несомненно скажется на благополучии животных, полагают ученые.

Как писал Expert.ru, климатическая проблематика — один из немногих вопросов, который обсуждался в переговорах России с США и на высшем уровне, и в рабочих группах. После десятилетий научных и общественных дискуссий необходимость борьбы с глобальным потеплением стала мировым политическим консенсусом. В феврале 2021 года Минобрнауки запустило пилотный проект по созданию в семи регионах России карбоновых полигонов (специально подобранных экосистем, где методами разных наук комплексно изучаются выбросы и углеродный баланс), что отчасти закроет вопиющий дефицит соответствующих научных измерений на территории нашей страны.

