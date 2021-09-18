Пентагон признал ошибочность ракетного удара в Кабуле

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи признал, что удар c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле был ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей, сообщает «Интерфакс».

«Теперь я убежден, что 10 мирных жителей, в том числе семь детей, были трагически убиты при этом удар... Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия», – сказал Маккензи, сообщая о результатах расследования после сообщений о гибели мирных жителей при этом ударе.

Генерал подчеркнул, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель и потому – сделать менее вероятными ошибки. В случае с ударом в Кабуле, по словам Маккензи, военным нужно было принять быстрое решение, так как на кону была безопасность людей в аэропорту в афганской столице. Он подчеркнул, что США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших в результате удара людей.

Сожаление в связи с допущенной военными ошибкой высказал и министр обороны США Ллойд Остин. «Расследование показало, что удар, нанесенный, как считалось, для ликвидации неминуемой угрозы для международного аэропорта имени Хамида Карзая, на самом деле привел к гибели до 10 человек, в том числе – до семи детей», – сказано в его заявлении. Он признал, что человек, который был главной целью удара, не имел никакого отношения к терроризму и работал в организации Nutrition and Education International.

30 августа «Эксперт» сообщал, что в результате ракетного удара американского беспилотника по целям, якобы связанным с «Исламским государством» (признано в России террористическим и запрещено) в Кабуле погибли девять человек, которые являлись членами семьи. По данным телеканала CNN, среди жертв были шестеро детей, и трое взрослых.

Ранее США признали, что нанесли удар с беспилотника по автомобилю со взрывчаткой члена ИГ, который был намерен совершить теракт около кабульского аэропорта.

27 августа «Эксперт» сообщал, что президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором пообещал найти и наказать ответственных за теракт в Кабуле.

«Те, кто совершил это нападение, а также все те, кто желает зла Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы найдем вас и заставим вас поплатиться», – сказал Байден.

Байден еще раз заявил о том, что решение покинуть Афганистан было правильным. «Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться установить демократическое правительство в Афганистане, стране, которая ни разу за всю свою историю не была единым государством», – сказал глава Белого дома.

Но при этом он оговорился, что готов предоставить военному командованию дополнительные силы, не уточнив, где они будут дислоцироваться.

27 августа в Кабуле произошла серия взрывов, в результате которой погибло более 90 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (признано в России террористическим и запрещено).