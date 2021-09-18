Симонов назвал сертификацию «Северного потока – 2» экзаменом для ЕС

Газопровод «Северный поток – 2» должен успешно пройти процедуру сертификации, так как российская сторона намерена не обходить нормы Третьего энергопакета, а следовать им. Об этом в интервью «Эксперту» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор по внешним коммуникациям и завкафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. По его мнению, если европейцы будут следовать своим же законам, то и никакие «ухищрения» не понадобятся.

«Парадокс ситуации в том, что в данном случае именно "Газпром" пытается выполнить условия Третьего энергетического пакета ЕС. В пакете подробно прописана процедура признания за заявителем статуса независимого оператора. Там есть четкие требования, и "Газпром" заявляет о следовании этим требованиям, со своей стороны», — отметил Симонов.

Он пояснил, что эти требования предполагают, что Nord Stream-2 AG должен быть юридически маскимально удален от «Газпрома». У оператора должна быть своя бухгалтерия, независимые серверы и менеджмент. Симонов выразил уверенность, что все эти требования компанией соблюдены, иначе бы заявка не подавалась.

Эксперт также отметил дополнительное обстоятельство, способное заставить европейскую сторону оперативно принять «логичное и законное решение» по сертификации. Сейчас для «Газпрома» играет на руку «газовое ралли», которое происходит в Европе. Цены на газ, по мнению политолога, могут подтолкнуть европейцев думать не о политической, а об экономической целесообразности проекта.

Как писал Expert.ru, запуск «Северного потока – 2» приведет к снижению цен на «голубое топливо» в странах Европы. Об этом ранее заявила председатель испанской ассоциации Gas Industrial Вероника Ривьере. Также она отметила, что промышленный потребитель крайне озабочен нынешней ситуацией. По ее мнению, это точечный рост, просто критический момент напряженности рынков, и ситуация вскоре улучшится. В этой связи Ривьере напомнила, что в мае 2020 года цена на «голубое топливо» в ЕС была рекордно низкой – всего 5 евро за МВт.ч. В мае 2021 года она была на уровне 2018 года, а сейчас приближается к 70 евро.



