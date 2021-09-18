Стали известны самые безопасные города мира

Эксперты аналитического агентства Economist Intelligence Unit (SCI) составили рейтинг безопасности городов по 76 показателям, охватывающим цифровые технологии, здоровье, инфраструктуру, личную безопасность и экологию. Копенгаген в этом году впервые был назван самым безопасным городом в мире, набрав 82,4 балла из 100, пишет CNN.

«Столица Дании поднялась с восьмого места в 2019 году на первое место в списке, во многом благодаря введению раздела экологической безопасности, в котором город добился особенно хороших результатов наряду с личной безопасностью», — говорится в отчете.

По словам лорд-мэра Копенгагена Ларса Вайса, одним из ключевых факторов, делающих столицу Дании безопасным городом, является низкий уровень преступности, который сейчас минимален за последнее десятилетие. Также Копенгаген отличает высокий уровень социальной сплоченности и небольшой разрыв в уровне благосостояния жителей. Вайс отметил, что уборщик и гендиректор здесь отовариваются в одних и тех же супермаркетах, и детей своих они учат в одной школе.

Всего в рейтинг вошли 60 городов. Канадский Торонто занял второе место, Сингапур стал третьим, Сидней — четвертым, а победитель 2019 года Токио занял только пятую строчку. Амстердам занял шестое место, а Веллингтон из Новой Зеландии — седьмое, при этом он стал абсолютным лидером в категории экологической безопасности. Гонконг и Мельбурн вышли на восьмое место, а шведский Стокгольм стал десятым. Нью-Йорк разделил 11-е место с испанской Барселоной, а Лондон и Сан-Франциско заняли 15-е место. Москва — единственный российский город, вошедший в этот рейтинг, заняла 38 место.

В последней пятерке оказались Лагос, Каир, Каракас, Карачи и Янгон.

Как писал Expert.ru, Москва заняла 34-е место в рейтинге британского журнала TimeOut. Эксперты отметили культурную составляющую мегаполиса, его динамичное развитие, большое количество театров музеев и ресторанов высшего класса. Особое внимание респондентов привлекла необыкновенная современная архитектура. В публикации отмечено, что «московское метро является одним из самых красивых и эффективных систем общественного транспорта в Европе». В тройку лидеров вошли Сан-Франциско, Амстердам и Манчестер.

