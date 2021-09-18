В Хорватии назвали имя возможного преемника Путина

Журналист хорватского издания Advance Антун Роша, размышляя о будущем России и возможном преемнике президента, пришел к выводу, что чаще других в этой связи упоминается имя министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он уверен, что у Владимира Путина есть «наследник-фаворит», так как это необходимо, чтобы не допустить хаос, «если он внезапно скончается».

«Шойгу вполне может стать преемником, ведь он, помимо прочего, второй по популярности политик на российской внутриполитической арене после Путина», — говорится в статье.

По данным журналиста, самого высокопоставленного в РФ представителя нацменьшинств в родной Тыве считают чуть ли не реинкарнацией Субэдэя — монгольского военачальника, который восемь веков назад опустошил территорию современной России и Украины.

Кратко описав биографию Шойгу и посты, которые он занимал, Роша подчеркнул, что в данный момент политик «поднимает популярность правящей партии, которая теряет сторонников».

«Сергей Шойгу часто появляется с Путиным во время отдыха от политики. Эти двое любят проводить время на природе, охотясь или отдыхая в походных условиях. Многие понимают, что эти фотографии, которые появляются на официальных страницах российского президента, там неслучайно», — подчеркивается в публикации.

При этом журналист делает вывод, что точное «имя наследника точно не будет раскрыто, пока Путин жив или пока он не заявит, что уходит на покой».

Как писал Expert.ru, Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН призвал построить в Сибири три - пять городов-миллионников, крупных научно-промышленных и экономических центров с населением до миллиона человек. По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности. Министр обороны привел в пример аналогичные планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны.

