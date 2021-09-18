В Москве разыграли квартиры и машины среди проголосовавших онлайн

В первом розыгрыше призов приняли участие более 1,1 млн человек, это 55% от всех москвичей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование. Помимо квартир и машин были разыграны призовые баллы на сумму в 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч, которые можно потратить на покупку вещей, мебели, продуктов, лекарств, а также на посещение кафе и ресторанов, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Определение победителей происходило путем случайного выбора из всех москвичей, проголосовавших онлайн на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино до 20:00 17 сентября», — пояснили в пресс-службе.

Всем победителям акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» отправят СМС-сообщения с уведомлением о призе.

Следующие розыгрыши состоятся 19 и 20 сентября. Их покажут в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Как писал Expert.ru, в ходе этих выборов у 10 млн человек из семи регионов РФ есть возможность проголосовать онлайн. И каждый пятый избиратель из их числа уже отослал соответствующее заявление в Центризбирком. Чаще всего дистанционное электронное голосование (ДЭГ) выбирают москвичи. Потенциал явки в Москве оценивают на уровне 35–40%. Среди участников ДЭГ — до 90%. Таким образом доля «электронных» голосов может составить от 55 до 65% от общего числа участников выборов.