В Европе создадут собственные силы быстрого реагирования

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует до конца октября представить Евросоюзу план по созданию собственных сил быстрого реагирования. Об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами», — пояснила Крамп-Карренбауэр.

Она призналась, что сначала события в Афганистане заставили ее задуматься об отставке, но в итоге она решила продолжить борьбу, чтобы в будущем подобных ситуаций больше не возникало.

О том, что Евросоюзу необходима собственная оборонная система, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 2 сентября на неформальной встрече министров обороны. По его словам, эта «потребность стала очевидной» после вывода войск США из Афганистана. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС этого не делать, так как европейские силы быстрого реагирования могут создать конкуренцию Североатлантическому альянсу.

Как писал Expert.ru, США, Великобритания и Австралия создали новую «Антанту», партнерство с сильным акцентом на сотрудничество в военной сфере. Давние союзники планируют еще больше расширить и углубить военное сотрудничество и еще активнее делиться разведданными. Кроме этого, Вашингтон и Лондон помогут Австралии построить первую атомную субмарину. О значимости соглашения говорит хотя бы тот факт, что технологиями строительства подводных лодок США поделились на данный момент только с Лондоном.

