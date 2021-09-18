Явка по итогам второго дня выборов в России превысила 31%

Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 мск субботы составила 31,51%. Об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.

«На 20:00 на территории РФ без учета дистанционного электронного голосования проголосовали 31,51% избирателей», — сообщили в пресс-службе ЦИК.

Единый день голосования в России проходит с 17 по 19 сентября. Выбирают депутатов в Госдуму, а также глав девяти субъектов РФ, представителей региональных парламентов и муниципальных органов власти.

По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. Явка среди проголосовавших онлайн уже достигла 70%.

Как писал Expert.ru, среди москвичей, принявших участие в онлайн-голосовании в первый день выборов, разыграли 150 тыс. призов, среди которых 10 однокомнатных квартир и 50 автомобилей. В первом розыгрыше призов приняли участие более 1,1 млн человек, это 55% от всех москвичей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование. Помимо квартир и машин были разыграны призовые баллы на сумму в 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч, которые можно потратить на покупку вещей, мебели, продуктов, лекарств, а также на посещение кафе и ресторанов. Следующие розыгрыши состоятся 19 и 20 сентября.

