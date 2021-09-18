За сутки в России коронавирус выявили у 20 329 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 20 329 жителей РФ. Вылечились от инфекции 16 247 человек, скончались — 799. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 18 сентября в России выявлено 7 254 754 заболевших коронавирусом (+20 329 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 746), Санкт-Петербурге (1 791) и Подмосковье (915). Наименьшее — на Чукотке (16) и в Ненецком АО (12).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 485 264 жителя РФ, умерли — 197 425.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 1 599 404 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 472 259, умерли — 28 298.

Как писал Expert.ru, московские медики первыми в России применили для лечения COVID-19 новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Их используют для лечения пациентов с высоким риском осложнения, в частности для лечения беременных. Специальные стационары для них открыли в городских клинических больницах № 15 имени Филатова и № 52. В столице уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация COVID-19 и улучшение состояния.

