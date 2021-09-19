Bloomberg: привлекательность российских рынков затмевает риски

Российские рынки переживают период восстановления благодаря консервативной финансовой политике, росту цен на сырье, смягчению американских санкций и попыткам ЦБ ограничить инфляцию. Имея столько причин для оптимизма, инвесторы закрывают глаза на политическую ситуацию в стране, пишет Bloomberg.

«Россия продемонстрировала себя как предсказуемую среду, где крайне мала вероятность внезапной смены режима или резких перемен в политике, характерных для многих развивающихся рынков», — говорится в публикации.

За всем этим, по мнению экономистов, стоит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, настроенная на достаточно жесткий курс. В этом году рубль оказался самой успешной валютой среди валют развивающихся рынков. Показатели владения облигациями иностранными игроками впервые с апреля превысили отметку в 20%. Сейчас инвесторы требуют всего 148 базисных пунктов над доходностью казначейских облигаций США, чтобы владеть российскими долларовыми облигациями, — это практически самая низкая комиссия с марта 2020 года, подчеркивают авторы статьи.

Кроме того, инвесторы делают ставку на то, что отношения между Россией и США перестали ухудшаться, и администрация Джо Байдена не хочет вступать в противоборство с Владимиром Путиным.

«Не думаю, что кто-либо питает иллюзии относительно политической ситуации в России. Но в мире, полном неопределенности, Россия — это надежная страна с предсказуемой финансовой политикой, сильным балансом и экспортом, цены на который стремительно растут», — сделал вывод валютный менеджер компании GAM Investment Management Пол Макнамара.

Как писал Expert.ru, Эльвира Набиуллина призвала банковский сектор не отставать от экономических, технологических и экологических трендов, а также провести «поведенческую перезагрузку» и завоевывать доверие клиентов. Она подчеркнула, что банки должны активнее включаться в проекты, которые будут способствовать долгосрочному экономическому росту, повышению производительности и развитию человеческого капитала. Так, например, снижение климатических рисков и обеспечение энергоперехода — сверхамбициозные задачи для российской экономики, и для их решения требуется не только работа правительства, но и «активная и ответственная позиция бизнеса и банков».

