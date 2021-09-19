Crew Dragon с полностью гражданским экипажем приводнился в Атлантике

Космический корабль Crew Dragon Resilience совершил благополучную посадку в Атлантическом океане у побережья Флориды. Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил об этом в Twitter и поздравил экипаж.

После приводнения космический корабль подняли на борт спасательного судна, экипаж прошел медосмотр, а затем на вертолете отправился в Космический центр Кеннеди. Dragon доставят на мыс Канаверал для осмотра и ремонта перед следующими космическими полетами.

В состав первой непрофессиональной миссии вошли предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман, полностью оплативший этот полет, а также помощник врача Хейли Арсено, инженер по обработке данных Кристофер Семброски, геолог и экс-кандидат в астронавты Сиан Проктор.

Полет космического корабля проходил на высоте 575 км, что выше орбиты МКС, которая находится на расстоянии 420 км от Земли. Миссия преследовала благотворительные цели. Айзекман намерен с ее помощью собрать $200 млн для больницы St. Jude, специализирующейся на лечении детей от онкологии. В этой больнице работает Арсено, которая в детстве перенесла рак и лечилась там, а потом составила Айзекману компанию при полете в космос.

Как писал Expert.ru, во время этого полета был установлен новый рекорд по количеству пилотируемых кораблей, одновременно находящихся на околоземной орбите. В космосе находились четыре корабля, на борту которых в общей сложности насчитывалось 14 космонавтов: семь из них находятся на МКС, трое – на китайской орбитальной станции Tiangong. В марте 1995 года в космосе одновременно присутствовали 13 человек – шесть россиян на орбитальной станции «Мир» и семь – на американском корабле Space Shuttle Endeavou.