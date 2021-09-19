Доказано негативное влияние Instagram на психику подростков

19 сентября 2021, 17:19

Внутренние исследования компании Facebook показали, что Instagram более других соцсетей заостряет внимание на красоте тела

из открытых источников

Компания Facebook скрывает результаты своих исследований, но его детали стали известны журналистам Wall Street Journal. Выяснилось, к примеру, что ежедневный просмотр Instagram приводит к суицидальным мыслям, повышает у тинейджеров уровень тревожности и недовольства собственным телом.

Издание приводит ключевые данные из нескольких исследований, результатами которых Facebook располагает как минимум с 2019 года. В них указывается, что Instagram в большей мере, чем конкурирующие TikTok и Snapchat, используется для «социального сравнения» и уделяет внимание красоте тела и образу жизни. У 40% девочек-подростков недовольство собственным телом усугубилось именно после просмотров Instagram. Кроме того, у 6% девочек-подростков из США и у 13% молодых британок возникли мысли о суициде. 

Кроме того, в анкетировании, которое проводил Facebook, подростки отметили повышение уровня тревожности и недовольства собой после использования Instagram. Способствуют этому, в том числе, рекомендации в виде рекламы и лента новостей, которые пестрят идеальными и красивыми телами.

Одной из попыток Facebook хоть как-то изменить ситуацию стало отключение счетчиков лайков в Instagram. Однако позже сами представители соцсети признали, что это ни к чему не привело. 

Как писал Expert.ru, специалисты компании Yoloco проанализировали аккаунты блогеров и рассчитали среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте Instagram. Самыми высокооплачиваемыми, по результатам исследования, стали актеры, продюсеры и шоумены, у которых количество подписчиков превышает 2 млн: одно сообщение у такого блогера стоит около 200 тыс. рублей с НДС. Реклама в сториз у юмористов и стендаперов, имеющих 1–2 млн подписчиков стоит в среднем 62,7 тыс. рублей.
 