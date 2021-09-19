Доказано негативное влияние Instagram на психику подростков

Компания Facebook скрывает результаты своих исследований, но его детали стали известны журналистам Wall Street Journal. Выяснилось, к примеру, что ежедневный просмотр Instagram приводит к суицидальным мыслям, повышает у тинейджеров уровень тревожности и недовольства собственным телом.

Издание приводит ключевые данные из нескольких исследований, результатами которых Facebook располагает как минимум с 2019 года. В них указывается, что Instagram в большей мере, чем конкурирующие TikTok и Snapchat, используется для «социального сравнения» и уделяет внимание красоте тела и образу жизни. У 40% девочек-подростков недовольство собственным телом усугубилось именно после просмотров Instagram. Кроме того, у 6% девочек-подростков из США и у 13% молодых британок возникли мысли о суициде.

Кроме того, в анкетировании, которое проводил Facebook, подростки отметили повышение уровня тревожности и недовольства собой после использования Instagram. Способствуют этому, в том числе, рекомендации в виде рекламы и лента новостей, которые пестрят идеальными и красивыми телами.

Одной из попыток Facebook хоть как-то изменить ситуацию стало отключение счетчиков лайков в Instagram. Однако позже сами представители соцсети признали, что это ни к чему не привело.

Как писал Expert.ru, специалисты компании Yoloco проанализировали аккаунты блогеров и рассчитали среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте Instagram. Самыми высокооплачиваемыми, по результатам исследования, стали актеры, продюсеры и шоумены, у которых количество подписчиков превышает 2 млн: одно сообщение у такого блогера стоит около 200 тыс. рублей с НДС. Реклама в сториз у юмористов и стендаперов, имеющих 1–2 млн подписчиков стоит в среднем 62,7 тыс. рублей.

