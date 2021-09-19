Опубликованы данные экзитпола выборов в Госдуму

В Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%), следует из экзит-полла ИНСОМАР. Об этом сообщает РИА Новости.

Респондентам задавался вопрос: "За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?". Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени.

В этом году, по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, выборы проходили в течение трех дней - с 17 по 19 сентября, избирательные участки были открыты с 8.00 до 20.00 каждый день. Всего на единый день голосования было назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах Российской Федерации, на них заместят более 31 тысячи мандатов.

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Государственную думу по России превысила 45 процентов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"На 18:00 — 45,15%", — сказала она.