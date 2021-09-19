Климатолог дал прогноз по предстоящей зиме

Зима в России в этом году ожидается холодной из-за влияния антициклонов. Об этом агентству URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«Зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались. И сейчас похолодание — это влияние арктического антициклона. Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и возможны сильные морозы», — сообщил Терешонок.

По его словам, в Европе будет то же самое — «от Ла-Манша до Урала». А в Сибири и Якутии — зимой всегда бывают морозы, поэтому там будет холодно, как обычно, отметил климатолог.

Как писал Expert.ru, в Москве, по прогнозу синоптиков, в октябре будет дождливо и холодно. В первой декаде на градусниках плюс 15, но уже после 10 числа дневные температуры начнут резко понижаться – до плюс 6-7. При этом весь месяц будет ветрено, прогнозируются мощные осадки. В Петербурге погода в октябре будет похожа на московскую: переменная облачность, стремительное похолодание до плюс 6-7 уже во второй половине месяца, частые дожди и ветрено. Ноябрь также будет холодным и морозным. Практически везде уже выпадет снег, градусники уйдут в минусовую зону.

