Лесные пожары признали рекордными с начала века

Текущий год стал рекордным с начала XXI века по общей площади лесных пожаров на территории России. На данный момент сгорело 18,2 млн гектаров леса. Об этом ТАСС сообщил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

«Площадь лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом за весь год была 18,1 млн га. Этот год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надежные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года)», — сообщил Ярошенко.

Ранее системы спутникового мониторинга пожаров в России не было, поэтому сравнивать не с чем. Однако известно о «великом сибирском лесном пожаре» 1915 года, площадь которого исследователь Владимир Шостакович оценил в 125 тыс. квадратных верст, что соответствует 14,2 млн га.

Ярошенко подчеркнул, что выгорание молодых, еще не сомкнувшихся, лесов, которые гибнут при весенних палах травы на заброшенных сельхозземлях, статистикой не учитывается, при этом их площадь составляет еще несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока. По мнению специалиста, заброшенные земли очень трудно вернуть в сельхозоборот, но в большинстве случаев они отлично подходят для развития лесоводства. Ландшафтные пожары, уничтожая молодняк, лишают сельские территории значимого ресурса для будущего развития.

Как писал Expert.ru, глобальная причина увеличения числа пожаров за последнее столетие везде одна и та же: изменение климата. Причем условное «потепление» бьет по России сильнее, чем по другим: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в стране за последние примерно полвека в 2,8 раза происходит быстрее, чем в глобальном измерении. Естественная регулярность лесных пожаров в том или ином регионе без всякого участия человека составляет 7-10 лет.