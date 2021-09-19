Мировые рынки на грани обвала

Но начать все же стоит с того, что исторически сентябрь является мягко говоря не лучшим месяцем, и котировки чаще идут вниз. К слову, в прошлом году сентябрь начался с внушительной коррекции, хотя никаких новостных поводов для этого не было.

Нечто похожее может произойти и сейчас, на что указывают многие значимые индикаторы.

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Прежде всего - это состояние американского индекса широкого рынка S&P 500, на который ориентируются инвесторы во всем мире. Одним из ключевых рубежей для него выступает 50-дневная скользящая средняя, ее пробой вниз почти всегда сопровождается резким ухудшением конъюнктуры. Однако уже фактически 11 месяцев любое снижение этого индекса останавливалось как раз уровне 50-дневной средней, то есть S&P 500 касался или пытался пробить ее, после чего следовал рост к новым максимумам.

О чем говорят индикаторы?

Таким образом, это едва ли не самый длинный период, когда индекс торгуется без коррекции хотя бы на 5% или более. Впрочем, текущая ситуации могла бы не сильно отличатся от предыдущих, а инвесторы вправе были рассчитывать на очередной рост с текущих уровней, если бы не другие индикаторы, которые существенно усугубляют картину.

“Тревожные сигналы приходят с рынка драгоценных металлов. Есть такой индикатор - соотношение цены золота к серебру. Если он входит в диапазон 70-85, то рынки как правило попадают в зону нестабильности. Такова многолетняя закономерность. Однако если соотношение превышает отметку 75 и приближается к 80, то это, как правило, означает высшую степень турбулентности на фондовых площадках. В пятницу индикатор превысил 78 пунктов, и на рынке США начались достаточно сильные распродажи, основные индексы потеряли более процента”, - рассказывает старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

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Также стоит отметить, что суммарный индекс растущих и падающих акций (SUM INDEX) движется против индекса S&P 500, то есть количество падающих в цене акций увеличивается даже когда индекс широкого рынка растет. Это, безусловно, плохой сигнал, так как инвесторы просто не готовы покупать бумаги даже когда те значительно дешевеют. Достаточно длительное время рост индекса S&P 500 обеспечивался ростом стоимости самый крупных по капитализации акций, но и они в последние дни перешли к снижению.

Нельзя сказать, что что-то конкретное сейчас тревожит участников рынка, скорее инвесторы просто не видят идей. И их действительно мало: экономика уже пережила пик восстановления после пандемии коронавируса, и свежая макроэкономическая статистика не внушает оптимизма. При этом инфляция во всем мире остается высокой, что в условия замедляющейся экономики вряд ли может нести в себе какие-то позитивные сигналы - это явный риски стагфляции, о чем “Эксперт” уже писал ранее.

Китайская угроза

Кроме того, угроза исходит из Китая, где на грани банкротства находится один из крупных застройщиков Evergrande. Он уже не смог расплатиться по облигациям, чем вызвал панику на долговом рынке. Доходности “мусорных” бондов в КНР, то есть облигаций с низким рейтингом надежности, взлетели на этом фоне до максимума за 11 лет.

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, Народный банк Китая в пятницу влил в систему через операции обратного репо рекордный с февраля объем ликвидности.

Однако, хватит ли этого, чтобы остановить начавшиеся негативные процессы на рынке - большой вопрос.

Стоит добавить, что на прошлой неделе на американском рынке прошла квартальная экспирация - день, когда истекают трехмесячные фьючерсные и опционные контракты на акции и индексы. И это достаточно важный момент, так как часто именно после экспирации начинаются новые глобальные тренды, проще говоря, начинается новая большая игра. К слову, весной 2020 года мартовский обвал на рынках завершился как раз в день истечения контрактов на срочном рынке.

