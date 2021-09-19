Песков выиграл в лотерее для онлайн-избирателей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов в розыгрыше «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Баллы пересчитываются на рубли и их можно потратить на покупку вещей, продуктов, лекарств и поход в ресторан. О выигрыше Пескова РИА Новости сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч», — сообщил Венедиктов.

При этом сам Песков заявил агентству, что о своем выигрыше он пока ничего не знает и пообещал все проверить.

Во втором розыгрыше призы достались 62,5 тысячам онлайн-избирателей, в числе которых пять однокомнатных квартир и 25 автомобилей. Всего среди всех участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 однокомнатная квартира, 100 машин и сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

Как писал Expert.ru, в первом розыгрыше призов приняли участие более 1,1 млн человек, это 55% от всех москвичей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование. Среди них разыграли 150 тыс. призов, среди которых 10 однокомнатных квартир и 50 автомобилей. Всем победителям акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» пообещали отправить СМС-сообщения с уведомлением о призе.

