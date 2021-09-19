Tesla раскрыла секрет тихой кабины

Компания Tesla опубликовала видео, в котором раскрывается «секрет тихой кабины». Фирменное стекло Tesla Glass можно назвать стеклопакетом с глушащим акустическим слоем посредине, сообщает портал Electrek.

В видеоролике о Tesla Glass рассказывает руководитель этого проекта, бывший инженер Apple Майк Пиллиад. Новый тип стекла сейчас используется во всей продукции Tesla: и в транспорте, и в солнечных панелях-черепице. Пиллиад назвал эту технологию «одной из самых крутых вещей, которые мы сделали».

Tesla впервые представила эту разработку в обновленной Model 3. Стекло, проходящее через всю крышу электромобиля, защищает пассажиров в случае аварии, не пропускает ультрафиолетовое излучение и шум.

Теперь Tesla планирует доработать переднее лобовое стекло, которое будет служить линзой для фронтальной камеры автопилота.

Как писал Expert.ru, специалисты компании Tesla изобрели лазерные дворники для своих электромобилей. Устройство устанавливается в нише над капотом и выпускает лазерные лучи, которые буквально сжигают обнаруженные загрязнения. Основным преимуществом разработки специалисты называют полную автономность — устройство работает автоматически и не требует от водителя никаких действий.

