В реорганизацию бывшей промзоны «Соколиная гора» инвестируют 65 млрд руб. и создадут около 15 тыс. рабочих мест – заммэра Ефимов

В комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны «Соколиная гора» по проекту «Индустриальные кварталы» инвестируют более 65 миллиардов рублей. Об сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Соколиная гора» на востоке Москвы. Общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию, составляет почти 50 га. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов превысит 65 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 3,3 миллиарда рублей в год. Для жителей города появится около 15 тысяч рабочих мест», - отметил заместитель мэра.

Всего в бывшей промзоне планируется возвести свыше 675 тысяч квадратных метров недвижимости.

«На первом участке более 52 тысяч квадратных метров займут высокотехнологичные производства, а площадь общественно-деловой застройки превысит 110 тысяч квадратных метров – в том числе планируется построит новые детский сад и школа, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. На втором участке, который находится в Перово, объекты общественного назначения займут всю территорию — почти 263 тысячи квадратных метров. По первой территории срок реализации проекта составит 14 лет, по второму — 11 лет, – добавил глава департамента.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.