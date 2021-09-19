В России изобрели высокоточный тонометр

Ученые Пензенского госуниверситета (ПГУ) разработали гидроманжетный тонометр, который позволяет в автоматическом режиме измерять артериальное давление с точностью выше, чем у аналогов. Прибор допускает погрешность в 5-6%, тогда как у обычных домашних тонометров она достигает 30%. Об этом сообщил ТАСС доктор технических наук, завкафедрой медицинской кибернетики и информатики ПГУ Сергей Геращенко.

«Мы создали прибор, который определяет систолическое давление с погрешностью 5%, диастолическое — с погрешностью 6%, это точнее, чем у тонометра Короткова, который рекомендован Минздравом к использованию. В основе разработки лежит запатентованный в России гидроманжетный способ формирования осцилляций (пульсации давления в манжете, возникающие при сердечных сокращениях)», — сообщил Геращенко.

Он отметил, что над повышением точности измерения артериального давления работают во всем мире, половина всех патентов по тонометрии посвящена решению этой проблемы.

Геращенко рассказал, что сейчас единственным неинвазивным способом измерения артериального давления, признанным ВОЗ, является метод, предложенный в 1905 году русским хирургом Николаем Коротковым. Его тонометр состоит из воздушной манжеты, стетоскопа и манометра. Однако его использование требует специальных навыков, поэтому в домашних условиях чаще применяют автоматические и полуавтоматические тонометры осцилляторного типа, при этом их погрешность может достигать 30%, что ставит под сомнение их целесообразность.

Специфика устройства пензенских ученых состоит в том, что манжета тонометра имеет камеру, заполненную жидкостью. Жидкость не подвержена сжатию и качественнее передает пульсовые колебания. Погрешность измерения давления во время испытаний у пациентов составила всего 2-3 мм ртутного столба, подчеркнул Геращенко.

Как писал Expert.ru, при повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается как бы внутри уха. Пациенты с гипертонией могут страдать от головной боли, головокружений, а также испытывать нарушение зрения. Врачи также предупредили, что при опасном для жизни гипертоническом кризе могут возникать такие симптомы, как сильная боль в груди, головная боль, сопровождаемая спутанностью сознания и резким ухудшением зрения. Иногда больные жалуются на тошноту.

