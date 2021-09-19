«Единая Россия» вышла в лидеры после обработки 15% голосов

После обработки 15% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» с 41,25% голосов, передает РИА Новости, ссылаясь на данных из информцентра Центризбиркома.

По данным на 22:15 воскресенья, КПРФ набирает 23,88%, ЛДПР — 9,06%, «Новые люди» — 7,3%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,98%. Остальные партии 5-процентный барьер не преодолевают.

Общая явка на выборы по предварительным подсчетам составила 47,71%. Активнее всех голосовали жители Чечни (93,1%), Кабардино-Балкарии (82,3%), Ингушетии (78,09%), Дагестана (76,11%) и Тывы (77,44%).

Единый день голосования в России проходил с 17 по 19 сентября. Россияне выбирали депутатов в Госдуму, а также глав девяти субъектов РФ, представителей региональных парламентов и муниципальных органов власти.

Как писал Expert.ru, президент России Владимир Путин обратился к гражданам РФ в преддверии выборов депутатов Государственной Думы и призвал принять участие в голосовании. Он напомнил, что смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, а Государственная Дума – это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Он подчеркнул, что нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа.

