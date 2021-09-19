За сутки в России коронавирус выявили у 20 174 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 20 174 жителей РФ. Вылечились от инфекции 16 247 человек, скончались — 799. Недельный прирост с 13 по 19 сентября составил 134 858 заболевших против 127 471 неделей ранее.Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 19 сентября в России выявлено 7 274 928 заболевших коронавирусом (+20 174 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2 376), Санкт-Петербурге (1 834) и Подмосковье (1 004). Наименьшее — на Чукотке (16) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 498 682 жителя РФ, умерли — 198 218.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 1 601 780 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 473 474, умерли — 28 347.

Как писал Expert.ru, почти три четверти российских студентов демонстрируют признаки психологического неблагополучия во время пандемии коронавируса, около 20% из них имеют симптомы умеренной и тяжелой депрессии. Доклад 13 ведущих российских университетов РФ был подготовлен по поручению Минобрнауки, в исследовании приняли участие более 60 тыс. студентов, преподавателей и родителей. В основной группе риска находятся первокурсники, поскольку они «более остро переживают нехватку общения с преподавателями и сверстниками, обладают менее развитыми навыками саморегуляции и самоорганизации.

