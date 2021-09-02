Акции дня: бумаги «Русала» торговались по летним ценам

В лидеры торгов вышли акции алюминиевой компании «Русал» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 2 сентября. За день бумаги подорожали на +5,26% до 57,57 рублей за акцию. В последний раз в таком диапазоне бумаги торговались в начале июня.

Трейдеры проявили интерес к акциям после новостей о том, что «Русал» может досрочно погасить часть долга перед «Сбербанком». Для этого компания может направить средства, полученные от обратного выкупа акций «Норильского никеля». В ходе обратного выкупа «Русал» получил 1,42 млрд долларов, еще 618 млн долларов компания получила в первом полугодии 2021 года в виде дивидендов от «Норникеля». Это позволило снизить чистый долг с примерно 5,6 млрд долларов до 4,1 млрд долларов. Основная часть долга приходится на кредит «Сбербанка».

Индекс Мосбиржи вырос на +0,50% до 3990,77 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,67% до 1726,61 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:33 мск стоила 73,24 доллара за баррель (+2,30%). Российская валюта укреплялась – 72,85 рублей за доллар.