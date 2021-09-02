Apple намерена начать производство электромобиля в 2024 году

Портал Apple Insider заявил, что Apple намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году, сообщает ТАСС. По сведениям издания, в настоящее время руководство компании проводит встречи с азиатскими автопроизводителями. В частности, компания из Калифорнии беспокоится о том, как удастся гарантированно наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса полупроводников, которые являются основой для создания сложной электроники.

Ранее американские СМИ сообщали, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). 5 февраля агентство Bloomberg проинформировало, что посвященные этой теме консультации между компаниями приостановлены.

В декабре 2020 анонимные источники Reuters утверждали, что Apple рассчитывает существенно снизить стоимость аккумуляторов электромобиля, но при этом существенно увеличить запас хода без подзарядки. Сообщалось, что компания нацелена на массовый выпуск электромобиля в 2024 году.

30 марта «Эксперт» сообщал, что крупнейший производитель смартфонов – китайская компания Xiaomi – объявила, что инвестирует 10 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия в дочернюю компанию, специализирующуюся на производстве «умных электромобилей.

Компания сообщила, что новое подразделение будет возглавлять генеральный директор-миллиардер Лэй Цзюнь. Первоначальные инвестиции составят 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов), говорится в сообщении Xiaomi.