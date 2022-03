АВВА выпустит студийный альбом после 40-летнего перерыва

Шведская группа АВВА объявила, что 5 ноября 2021 года выпустит новый студийный альбом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Альбом под названием Abba Voyage станет первым для группы за последние 40 лет. «Изначально речь шла всего о двух песнях, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько"», - рассказал участник группы Бенни Андерссон.

В новом альбоме будет 10 треков. Две композиции – Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You – были представлены во время пресс-конференции группы в четверг.

«Когда мы собрались вместе в студии, я не знала, чего ждать. Но звукозаписывающая студия Бенни такая уютная и комфортная», –поделилась впечатлениями о записи песен для альбома вокалистка группы Агнета Фельтског.

Группа АВВА появилась в 1972 году и прекратила концертную деятельность в 1982 году. Название АВВА является аббревиатурой первых букв имен участников группы: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.