Самый богатый человек Европы хлопнул дверью стратегической сети супермаркетов

Французский миллиардер Бернар Арно является самым богатым человеком в Европе. В этом году он также несколько раз на короткие промежутки времени становился и самым богатым человеком всей планеты. Но разбогатеть на очередной, только что состоявшейся сделке ему не удалось.
Владелец производителя предметов роскоши LVMH Moët Hennessy (LVMH) продал остававшийся у него пакет акций французской розничной сети Carrefour, самым крупным акционером которой он был 14 лет. Его холдинговая компания Financière Agache продала 5,7% акций Carrefour по 16 евро за акцию. Сумма сделки составила, по данным банка Société Générale, 724 млн евро.
Арно сделал свое многомиллиардное состояние, напоминает Financial Times, в основном благодаря поглощениям других компаний. Однако приобретение им крупного пакета акций Carrefour в 2007 году оказалось неудачным. Сеть магазинов принесла ему убыток: 14 лет назад он купил акции по 47 евро —более чем в три раза дороже, чем продал сейчас. Правда, все эти годы он, конечно, получал с акций дивиденды.
Кстати, продажа оставшихся акций Арно сделала вчера и саму Carrefour самым крупным лузером среди «голубых фишек» французского фондового индекса CAC 40. Акции компании подешевели почти на 4,5%.
Все это — заметные события для рынков. Во Франции Carrefour является крупнейшей продуктовой сетью. У нее около 2 тысяч супермаркетов в Пятой республике и более 700 гипермаркетов в странах Европы.
С 2017 года ее генеральным директором является Александр Бомпар. Он провел реструктуризацию компании и продал часть активов, включая сеть, находящуюся в Китае. Курс Бомпара на жесткую экономию в последние годы освободил крупные наличные средства, которые были инвестированы в электронную коммерцию, процветавшую во время пандемии.
В январе этого года канадский транснациональный оператор круглосуточных магазинов и заправочных станций Couche-Tard захотел купить Carrefour, предложив около 20 евро за акцию (сейчас они стоят около 16 евро). Но французское правительство потребовало прекратить переговоры о сделке, оцениваемой в 20 млрд долларов, под тем предлогом, что Carrefour является стратегическим активом Франции, чья деятельность очень важна для сельскохозяйственного сектора и продовольственной безопасности страны.
После ухода Бернара Арно в правлении Carrefour, состоящем из 13 человек, останутся, по данным Refinitiv, два крупных акционера: семья Мулинов, владеющая торговой сетью Galeries Lafayette, с 2014 года владеющая приблизительно 10% акций, и бразильский миллиардер Абилио Диниз, у которого 8% акций Carrefour. Окончательный уход Арно, как утверждают люди, знакомые с ситуацией в компании, связан с его разочарованием медленными темпами ее реструктуризации. Однако в заявлении, сделанном 1 сентября после продажи, он похвалил работу ее гендиректора и объяснил свой уход желанием после 14 лет «переориентировать» инвестиции.
Холдинг Financière Agache Бернара Арно владеет крупными пакетами акций в секторе производства предметов роскоши и вкладывает крупные средства в стартапы. В феврале он, например, стал одним из крупнейших акционеров немецкого производителя ортопедической обуви Birkenstock.
Кстати, телеканал BFM TV сообщил о возможных планах по продаже Бернаром Арно акций еще одной компании, крупнейшей французской медиагруппы Lagardère. А это, ни много, ни мало издательство Hachette Filipacchi с журналом Elle и другими, радиостанции Europe 1, Europe 2 во Франции и даже 15,1 % Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS), не считая медийных активов в Европе.
В прошлом году он вложил крупные средства, купив почти 25% акций медиагруппы. После этой новости ее акции рухнули на 7%.