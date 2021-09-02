Самый богатый человек Европы хлопнул дверью стратегической сети супермаркетов

Французский миллиардер Бернар Арно является самым богатым человеком в Европе. В этом году он также несколько раз на короткие промежутки времени становился и самым богатым человеком всей планеты. Но разбогатеть на очередной, только что состоявшейся сделке ему не удалось.

Владелец производителя предметов роскоши LVMH Moët Hennessy (LVMH) продал остававшийся у него пакет акций французской розничной сети Carrefour, самым крупным акционером которой он был 14 лет. Его холдинговая компания Financière Agache продала 5,7% акций Carrefour по 16 евро за акцию. Сумма сделки составила, по данным банка Société Générale, 724 млн евро.

Арно сделал свое многомиллиардное состояние, напоминает Financial Times, в основном благодаря поглощениям других компаний. Однако приобретение им крупного пакета акций Carrefour в 2007 году оказалось неудачным. Сеть магазинов принесла ему убыток: 14 лет назад он купил акции по 47 евро —более чем в три раза дороже, чем продал сейчас. Правда, все эти годы он, конечно, получал с акций дивиденды.

Кстати, продажа оставшихся акций Арно сделала вчера и саму Carrefour самым крупным лузером среди «голубых фишек» французского фондового индекса CAC 40. Акции компании подешевели почти на 4,5%.

Все это — заметные события для рынков. Во Франции Carrefour является крупнейшей продуктовой сетью. У нее около 2 тысяч супермаркетов в Пятой республике и более 700 гипермаркетов в странах Европы.

С 2017 года ее генеральным директором является Александр Бомпар. Он провел реструктуризацию компании и продал часть активов, включая сеть, находящуюся в Китае. Курс Бомпара на жесткую экономию в последние годы освободил крупные наличные средства, которые были инвестированы в электронную коммерцию, процветавшую во время пандемии.